Son Dakika Haberleri: Nollywood Filmleri Hollywood'da İzleyiciyle Buluşacak

Nollywood Filmleri Hollywood'da İzleyiciyle Buluşacak

1 saat önce

Nijerya sinema endüstrisi olarak da bilinen Nollywood'dan üç film, dünyanın en büyük film endüstrilerinden Hollywood'da izleyiciyle buluşacak.

Nollywood Filmleri Hollywood'da İzleyiciyle Buluşacak, System.String[]
Nijerya sinema endüstrisi olarak da bilinen Nollywood'dan üç film, dünyanın en büyük film endüstrilerinden Hollywood'da izleyiciyle buluşacak.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Nijerya film sektörü, Nollywood stüdyolarında çekilen "Up North", "Lionheart" ve "King of Boys" filmleriyle ABD'de düzenlenecek "Hollywood'daki Nollywood" programında izleyici karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nijeryalı film yapımcısı Ose Oyamendan, Hollywood sinemasının Nijerya film sektörü için yol gösterici olduğuna dikkati çekti.

Oyamendan, "Bu gösterimler ülkemiz için çok önemli, ayrıca Nollywood filmleri ve oyuncuları için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Nijerya ile ilgili yurt dışında tek taraflı ve olumsuz bir düşüncenin olduğunun altını çizen Oyamendan, "Nollywood filmlerinin tanıtılması ülkemizin iyi taraflarının görülmesi ve farklı hikayelerin bilinmesi açısından çok önemli." dedi.

Film gösterimleri, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde cuma ve cumartesi günü yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Hollywood, Güncel
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