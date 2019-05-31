Non-Iron gömlekler ütü derdinden kurtarıyor

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) -

Altınyıldız Classics'in yıkandıktan sonra ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri, erkekleri ütü derdinden kurtarıp, moda ve teknolojiyi buluşturuyor.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Doğadan ilham alarak geliştirdiği teknolojilerden biri olan Non-Iron gömlekler, özel dokunmuş kumaşları ve özel dikim tekniği sayesinde yıkama sonrası askıda kurutulduğunda ütü gerektirmiyor. Güne ütü derdi olmadan başlamayı sağlayan renk alternatifleri olan gömlekler, gün boyu tazelenmiş ve yeni giyilmiş görüntüsünü koruyor" denildi.