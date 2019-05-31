Son Dakika Haberleri: Non-Iron gömlekler ütü derdinden kurtarıyor
Son Dakika Güncel Haber

Non-Iron gömlekler ütü derdinden kurtarıyor

59 dakika önce

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) -Altınyıldız Classics'in yıkandıktan sonra ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri, erkekleri ütü derdinden kurtarıp, moda ve teknolojiyi buluşturuyor.

Non-Iron gömlekler ütü derdinden kurtarıyor, System.String[]

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) -

Altınyıldız Classics'in yıkandıktan sonra ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri, erkekleri ütü derdinden kurtarıp, moda ve teknolojiyi buluşturuyor.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Doğadan ilham alarak geliştirdiği teknolojilerden biri olan Non-Iron gömlekler, özel dokunmuş kumaşları ve özel dikim tekniği sayesinde yıkama sonrası askıda kurutulduğunda ütü gerektirmiyor. Güne ütü derdi olmadan başlamayı sağlayan renk alternatifleri olan gömlekler, gün boyu tazelenmiş ve yeni giyilmiş görüntüsünü koruyor" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:09 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme DHA DIŞ - Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola savruldu AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:08:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Non-Iron gömlekler ütü derdinden kurtarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]