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Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

11.11.2021 11:31

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştüARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

ARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

Doğu Kaçkar Dağlarının en yüksek tepesi olan Marsis Dağı eteklerinde bulunan ve Arhavi ilçe merkezine 33 km uzaklıkta olan Nopapani Yaylası ziyaretçilerini mevsimin ilk karı ile karşıladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı devam edeceği bildirildi.

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü
Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü
Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü
Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

Arhavi, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika


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