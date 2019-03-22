Son Dakika Haberleri: Nora-Bir Bebek Evi" Oyunu Bursa'da Sahnelenecek

Nora-Bir Bebek Evi" Oyunu Bursa'da Sahnelenecek

26 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Nora-Bir Bebek Evi" oyununu Bursa'da sahneleyecek.

Nora-Bir Bebek Evi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Nora-Bir Bebek Evi" oyununu Bursa'da sahneleyecek.

Henrik Ibsen'in yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyun, "Nilüfer Tiyatro Festivali" kapsamında yarın 20.30'da Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahneye konulacak.

Oyun, maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsizliğine vurgu yapıyor.

Gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteren eserin yazımının üzerinden 140 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor.

Oyunda Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu ve Yeşim Koçak rol alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bebek, Bursa, Güncel
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