Nora Kasırgası Meksika'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

Meksika'nın kuzeybatı kıyılarında etkili olan Nora Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli rüzgar ve yağışa neden olduğu kaydedildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, kategori 1 seviyesine yükselen kasırga, Jalisco'nun 50 kilometre güneybatısına ve Baja California eyaletinin ise kuzeyine doğru hareket ediyor.

Yetkililer, şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle birçok bölgenin sular altında kaldığını belirterek, acil durumlar için tahliye çalışmaları planlandığını açıkladı.

Meksika'nın Veracruz ve Grace eyaletlerinde, 22 Ağustos'ta etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.