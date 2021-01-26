Norbert Fiebig: "Alman tatilci için Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher"

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesi'nin turistik potansiyelinin Almanya'da tanıtılması amacıyla online olarak bir toplantı düzenledi.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Turizm Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, TÜRSAB Ege BTK Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Kıvanç Meriç ile DRV Başkanı Norbert Fiebig, Hükümetlerarası Kıdemli Yöneticisi Volker Adams, Yurtdışı Destinasyon Komitesi Başkanı Oliver Zahn ve Başkan Yardımcısı Önder Sancarlanbaz ile Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Gunter Ihlau katıldı.

"Daha yakın ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz"

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş açılış konuşmasında, "Uzun zamandır devam eden yakın temaslarımızın ardından başlattığımız bu toplantı serisi kapsamında, odamız ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği ile kentimizin paydaşları arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, bu buluşmalar sayesinde kurum ve kuruluşlar, aralarında bilgi, tecrübe ve know-how alışverişinde bulunma fırsatını da yakalayacaklar" dedi.