Norbert Fiebig: "Alman tatilci için Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher" - Son Dakika

Norbert Fiebig: "Alman tatilci için Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher"

26.01.2021 10:29
Norbert Fiebig:

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesi'nin turistik potansiyelinin Almanya'da tanıtılması amacıyla online olarak bir toplantı düzenledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesi'nin turistik potansiyelinin Almanya'da tanıtılması amacıyla online olarak bir toplantı düzenledi.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Turizm Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, TÜRSAB Ege BTK Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Kıvanç Meriç ile DRV Başkanı Norbert Fiebig, Hükümetlerarası Kıdemli Yöneticisi Volker Adams, Yurtdışı Destinasyon Komitesi Başkanı Oliver Zahn ve Başkan Yardımcısı Önder Sancarlanbaz ile Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Gunter Ihlau katıldı.

"Daha yakın ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz"

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş açılış konuşmasında, "Uzun zamandır devam eden yakın temaslarımızın ardından başlattığımız bu toplantı serisi kapsamında,  odamız ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği ile kentimizin paydaşları arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, bu buluşmalar sayesinde kurum ve kuruluşlar, aralarında bilgi, tecrübe ve know-how alışverişinde bulunma fırsatını da yakalayacaklar" dedi.

"Turistlerin büyük bir kısmı Alman vatandaşları"

İzmir Ticaret Odasının, farklı ülkelerde bulunan turizmciler ile kurulan bağların kent turizmine önemli katkı sağlayacağı inancıyla bu görüşmelere devam edeceğini belirten Özkardeş, "Kentimize geçtiğimiz yıl kasım ayı sonu itibariyle 250 bin civarında yabancı ile 270 bin civarı yerli turist geldi.  2020'de yurt dışından gelen turistlerin büyük bir kısmını Alman vatandaşları oluştururken, özellikle yaz döneminde Çeşme beldemiz gurbetçileri de ağırladı" diye konuştu.

Paydaş kurumlarla işbirlikleri

İzmir Ticaret Odası olarak yaz sezonunun uzatılması, kent merkezinde ve resortlarda güvenli turizm ile daha fazla turistin İzmir'e çekilmesi hedefiyle, paydaş kurumlarla işbirlikleri kurduklarını ifade eden Özkardeş, "Batı Anadolu'nun ve kentimizde düzenlenen fuar ve etkinliklerin tanıtılmasında DRV ile birlikte çalışacağız. Kent turizmimizin gelişmesine büyük değer katacağına inandığımız bu etkinliklerdeki destekleri için Başkan Norbert Fiebig nezdinde tüm DRV temsilcilerine ve firma yetkililerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher"

DRV'nin Destinasyon Komitesi ile birlikte düzenledikleri bu verimli organizasyon için İzmir Ticaret Odasına teşekkürlerini sunan DRV Başkanı Norbert Fiebig, "İzmir ve ilçelerinin, Alman kaynak pazarında nasıl etkin bir şekilde tanıtacağımız konusunda mükemmel bir fikir alışverişi yaptık. Çoğu Alman tatilci için Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher. Tarihi yerler, harika kültür, güzel köyler ve kasabalar, ünlü Türk misafirperverliği ve daha ilerici bir turizm biçiminin tadına hitap eden altyapı. Çok fazla potansiyel var ve ben DRV'nin bu bölgeyi tanıtmada Türk dostlarımıza ve ortaklarımıza yardımcı olabileceğine ve yardımcı olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Travel Turkey Fuarı sunumu

Toplantıda, İzmir'in butik oteller, gastronomi, keyifli yaşam tarzı, iklimi, inanç ve kültür turizmi konularında ön plana çıkarılmasının önemine değinilirken, Almanya ile Ege Bölgesi arasındaki turizm hareketliliği artırmak için destinasyonun butik ve kendine özgün yapısının da vurgulanmasının faydalı olacağı dile getirildi. İZFAŞ ile TÜRSAB ortaklığında ve İzmir Ticaret Odasının destekleriyle ilk kez sanal olarak gerçekleştirilecek Travel Turkey Fuarı'nın sunumunun da yapıldığı toplantıya, TURSAB Ege BTK Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Kıvanç Meriç, İzmir Vakfı Turizm Koordinatörü Alican Epözdemir, ETİK Başkanı Mehmet İşler ve Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, İzmir Rehberler Odası Başkanı Macit Şaşzade ve İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin ile Hml Travel, Tatilmax - Rafinesse Travel, Marco Polo Reisen, Service Reisen, FTI, LMX Touristik ve DER Touristik firma temsilcileri katıldı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Norbert Fiebig: 'Alman tatilci için Türkiye'nin Ege kıyıları hala gizli bir mücevher' - Son Dakika Magazin


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