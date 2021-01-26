Norbert Fiebig: "Almanya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın yeniden devreye girmesini bekliyoruz"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiltere ve Rusya'nın ardından Almanya Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile görüntülü online bir toplantı gerçekleştirdi. İki başkan Türkiye ve Almanya'da seyahat acentası ve tur operatörlerinin pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Konuşmasına 3 milyon Türkün yaşadığı Almanya'nın Türkiye turizm pazarı için önemini vurgulayarak başlayan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, pandemi etkisindeki 2020 yılında 1 milyon Almanı ülkemizde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

"Almanya Türkiye arasındaki anlaşmanın yeniden devreye girmesini bekliyoruz"

Bu yıl Almanya seyahat pazarında yüzde 80 oranında düşüş yaşandığını belirten Almanya Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye pazarındaki düşüşün yüzde 77 olduğunu belirtti. Türkiye ile Alman hükümetleri arasındaki ikili anlaşma nedeniyle pandemi sürecinde Türkiye'ye seyahat etmek mümkün oldu diyen DRV Başkanı Fiebig, bu çabadan dolayı memnun olduklarını belirtti. Yaz sezonunun ardından seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Fiebig, anlaşmanın 2021 sezonu öncesinde yeniden devreye girmesini umut ettiklerini dile getirdi.

Almanya salgın nedeniyle sıkıntılı ve kötü günler geçiriyor diyen Fiebig, ülkede 10 Ocak'a kadar sürecek tüm sosyal hayatı etkileyen bir karantina sürecine girildiğini anlattı. Fiebig "Ağır kısıtlamalarla karşı karşıyayız, gittiği yerden dönenler 7 ile 10 gün arasında karantinaya girmek zorunda bu nedenle rezervasyon alamıyoruz, insanlar yabancı ülkelere tatile gitmeyi tercih etmiyorlar, tatili Almanya'da geçirecekler içinse otellerin hepsi kapalı, hükümetimizden işimize yeniden başlamamızı sağlamalarını istiyoruz. Hükümetimize şu anda içinde bulunduğumuz durumla ilgili bazı yönergeler sunmaları için baskı yapıyoruz" dedi.

"Almanların tatil kararında dönüşte uygulanacak karantina etkili"

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Alman meslektaşına hem Almanya hem de Türkiye'de aşılanma sürecinin başlamasının 2021 turizm sezonuna olumlu etkileri olup olmayacağını da sordu. Fiebig "Aşının çözüm değil, çözümün parçası olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de aşılanma sayısının artması bulaşma riskini düşüreceği için güveni artırır. Bu sayede Almanya'nın ikili anlaşmayı yeniden devreye sokması kolaylaşacaktır. Araştırmalara göre Almanların yüzde 60'ı aşı olmak istiyor. Almanya'da seyahat eden yaş grubu Şubat - Mart gibi aşılanmaya başlayacak. Aşılanma süreci bir yıl sürecek, oran yüzde 60'ı bulduğunda virüsün yayılmayacağı söyleniyor. Aşıyla bütün sorunlarımız çözülmeyecek. Hızlı test yöntemlerine ihtiyacımız var. Çünkü insanların tatil kararında dönüşte karantina olup olmayacağı çok etkili" sözleriyle aşının turizme olan etkisini değerlendirdi.

"Almanya'da 2019 rezervasyon rakamlarının yüzde 50-60'ını yakalarız"

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Alman meslektaşı Fiebig'e hem Türkiye hem de dünya turizmi açısından 2021 yılı turizm öngörüsünü de sordu. Alman seyahat acentaları ve tur operatörleriyle yıllık toplantılarını yakın zamanda yaptıklarını belirten DRV Başkanı Fiebig "2021 yılında 2019 yılındaki ciro ve rezervasyon sayılarının yüzde 50-60'ını yakalayacağımızı öngörüyoruz. Daha fazla destinasyon seyahate açıldıkça bu rakam artabilir. Türkiye pazarında ikili anlaşmanın yeniden devreye girmesi önemli. Muhtemelen Şubat ayından sonra her şey daha iyi olacak. 2021'in ilk çeyreğinde aşıyı takip edeceğiz, sonraki dönemde ise seyahat eğilimleri şekillenmeye başlayacak. İnsanlar seyahat etmeyi çok istiyor, rezervasyonlarını yapıp seyahat edecekler. Ama bunda ülkelerin ekonomik durumları da etkili olacak" sözleriyle öngörüsünü aktardı.

Firuz Bağlıkaya ve Norbert Fiebig, Almanya Türkiye seyahat pazarını konuşmak üzere Ocak ayında yeniden görüşmek için sözleşti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın dünya turizminde 2021 öngörüsü oluşturmak amacıyla yaptığı bir sonraki görüşme Amerika Birleşik Devletleri Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale ile oldu.