“Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ta
1 saat önce
Etkinlikte, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Ankara Norveç ve Danimarka Büyükelçilikleri'nin katkılarıyla, güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından filmleri yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08
Etkinlikte, İstanbul İsveç
Başkonsolosluğu, Ankara Norveç
ve Danimarka
Büyükelçilikleri'nin katkılarıyla, güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından filmleri yer alıyor.
Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi! İşte iki adayın sorulara verdiği yanıtlar
İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap
İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz