Son Dakika Haberleri: “Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ta
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“Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ta

1 saat önce

Etkinlikte, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Ankara Norveç ve Danimarka Büyükelçilikleri'nin katkılarıyla, güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından filmleri yer alıyor.

“Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ta, System.String[]
Etkinlikte, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Ankara Norveç ve Danimarka Büyükelçilikleri'nin katkılarıyla, güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından filmleri yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08 
Ankara, İsveç, İstanbul, Ekonomi
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