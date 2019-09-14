NordVPN, İnternete güvenli ve gizli erişim, Yüzde 75 indirimli VPN

NordVPN Kampanya ile Yüzde 75 İndirimli

30 gün para iadeli indirimli VPN hizmeti, NordVPN Aylık 2.99 dolara, yüzde 75 indirimle son bir kaç gün…



Güvenli VPN hizmet sağlayıcılarından birisi olan NordVPN ayda sadece 2.99 dolara bu hizmeti size sağlıyor. Kampanya şu anda sayılı gün için Yüzde 75 Oranında indirimli. NordVPN, iki yada üç yıllık planlarda yüksek indirim oranlarıyla "Yaz İndirimleri" başlattı.



Kampanya 16 Eylül'e kadar geçerli ancak uzatılma ihtimali de olabilir. Üç yıllık plan en avantajlı olanı. Coğrafi olarak çok çeşitli sunucular, gelişmiş özellikler ve en önemlisi güçlü gizlili uygulamaları sunan bu saygın ve güvenli VPN hizmeti için oldukça avantajlı bir fiyat.



NordVPN kullanıcılarına sağlam bir sanal özel ağ kullanma imkanı sağlıyor. Özellikle istenmeyen reklamları engellemek için harika bir hizmet olarakta kullanılabilir. Netflix gibi özeli içeriklere ulaşmak konusunda sıkıntı çekenler içinde kaçırılmaz bir fırsat olabilir.



NordVPN 3 yıllık Plan aylık 2.99$

NordVPN 2 Yıllık Plan aylık 3.99$

NordVPN 1 Yıllık Plan aylık 6.99$



İnternete güvenli ve gizli erişim sağlayın

VPN'i, çevrimiçi trafiğin aktığı, hacklenemez, şifrelenmiş bir tünel gibi düşünün. Kimse bu tünelin içini göremez ve internet verilerinize erişemez. Wi-Fi ağlarını kullanırken, seyahat sırasında kişisel ve iş hesaplarınıza erişirken ya da internet geçmişinizi gizli tutmak isterken NordVPN size gönül rahatlığı verir.



Tüm cihazlarınızı koruyun



İşte Windows, evde macOS ve özel projelerinizde Linux mu kullanıyorsunuz? Hiç sorun değil. Bu işletim sistemleri için NordVPN uygulaması mevcut, üstüne iOS, Android, Android TV için de uygulamalarımız var. Ayrıca Chrome ve Firefox için şifrelenmiş proxy uzantılarımız mevcut. En iyisi de, bir NordVPN hesabı ile aynı anda 6 cihaza kadar bağlantı kurabilirsiniz!



Her yerde hızlı ve sabit bağlantının tadını çıkarın



Düşük hız en can sıkıcı şeylerden biri, yavaş internet ile yayın izlemek ya da indirme yapmak çok zordur. Hiç dert etmeyin! 60 ülkede 5500'in üzerinde NordVPN sunucusundan birini seçin ve en hızlı VPN deneyiminin tadını çıkarın. Sunucu sayısının çok olması, yükün az olması anlamına gelir. Bölge sayısındaki çeşitlilik, size yakın olan bir sunucuyu daha kolay bulmanız demektir.



indirimli VPN Hizmeti NordVPN'in Mobil Uygulamalarını Edinin iOS ve Android platformları için geliştirdiğimiz uygulamaları indirin.



NordVPN 3 yıllık avantajlı paketi buradan satın alabilirsiniz.