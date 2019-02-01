Son Dakika Haberleri: Nordwind Airlines: "Venezuela'ya Altın ya da Silah Taşımadık"

Nordwind Airlines: "Venezuela'ya Altın ya da Silah Taşımadık"

1 saat önce

Rusya'dan Venezuela'ya altın taşıdığı iddia edilen Rus havayolu şirketi Nordwind iddiaları yalanladı.

Nordwind Airlines:
Rusya'dan Venezuela'ya altın taşıdığı iddia edilen Rus havayolu şirketi Nordwind iddiaları yalanladı.

Rusya'dan Venezuela'ya altın taşıdığı iddia edilen Nordwind Havayolları'ndan iddialara yanıt gecikmedi. Rus basınından Novaya Gazeta'nın ortaya attığı ilk iddialara göre, Rusya'da altın rezervleri bulunan Venezuela yaklaşık 30 ton altını Rusya Federal Devleti'nin eliyle Dubai'de nakit paraya çevirip ülkesine döviz olarak geri sokmuştu. Gazetenin iddialarında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaptığı "Ülkeye 1 milyar euro tahsil ediyorum" açıklamasının tesadüf olamayacağı ifadeleri yer almıştı.

"Seferimiz oldu ama silah ya da değerli bir maden taşımadık"

Rus havayolu şirketi Nordwind tarafından konuyla ilgili basına yapılan açıklamada, "Resmi olarak bu konu hakkında bir yorum yapamayız. Ama evet Karakas'a seferlerimiz oluyor. Bahsi geçen tarihlerde Venezuela'nın başkenti Karakas'a Boeing 777 tipinde bir uçağımızın charter seferi oldu. Uçakta kimlerin olduğunu ve ne için gittikleri konusunda bilgi veremeyiz. Ama size şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki hiçbir silah ya da değerli maden taşımadık, taşıyamayız da. Çünkü biz özel şirket değiliz, devlete bağlı bir havayolu şirketiyiz. Bizim bütün prosedürlerimiz resmi olmak zorunda" denildi.

"Altın rezervlerimiz var fakat2

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise, "Bizde bazı ülkelerin altın rezervlerinin olduğu doğru, ancak hangi ülkelere ait olduğuna dair bir bilgi veremeyiz, bu gizlidir" ifadeleri yer aldı.

Venezuela, altın rezervlerinin bir kısmını elinde bulunduran İngiltere'den 1,7 milyar dolarlık altınını geri talep etmiş ancak İngiltere, "Venezuela'da yönetim değişmedikçe altınları veremeyiz" açıklamasını yaparak bu talebi reddetmişti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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