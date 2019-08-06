Norm Ender canlı yayında diss attı
1 saat önce
Mekanın sahibi rap müziğinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri olan Norm Ender Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti programına konuk oldu.
Mekanın sahibi rap müziğinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri olan Norm Ender Cengiz Semercioğlu
ile Sabah
Sohbeti programına konuk oldu. İşte o bölümün tamamı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:00
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