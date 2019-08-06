Son Dakika Haberleri: Norm Ender canlı yayında diss attı
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Norm Ender canlı yayında diss attı

1 saat önce

Mekanın sahibi rap müziğinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri olan Norm Ender Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti programına konuk oldu.

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Mekanın sahibi rap müziğinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri olan Norm Ender Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti programına konuk oldu. İşte o bölümün tamamı.
Cengiz Semercioğlu, Sabah, Müzik

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:00 
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