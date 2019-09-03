Norm Ender çılgınlığı

Norm Ender'in piyasa çıktığı günden bu yana adeta ortalığı kavuran parçası 'Mekanın Sahibi' düğünlerde de kullanılmaya başlandı. Genç bir çift, misafirlerine 'Mekanın Sahibi' şarkısını seslendirdi.

Norm Ender bu yaza damgasını vuran isim oldu. Diss attığı parçası Mekanın Sahibi, kulüpler ve eğlence mekanlarında defalarca çalınıyor. Popüler parçanın ünü her geçen gün artarak devam ediyor.

Son örnek sosyal medyada paylaşılan bir video oldu. Genç bir çift, düğün sırasında konuklarını eğlendirmek için Mekanın Sahibi şarkısına playback yaptı.