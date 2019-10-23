Son Dakika Haberleri: Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?
Son Dakika Magazin Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?

27 dakika önce

Çalıntı değil, piştiİddialı sözleri ve şarkısıyla gündemden düşmeyen Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" şarkısının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" şarkısına benzerliği dikkat çekti.

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?, System.String[]

Çalıntı değil, pişti


İddialı sözleri ve şarkısıyla gündemden düşmeyen Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" şarkısının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" şarkısına benzerliği dikkat çekti. Sosyal medyaya yansıyan bilgide 10 Ocak 2019'da Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" parçasıyla 19 Temmuz'da yayınlanan Mekanın Sahibi müziklerinin benzerliği dikkat çekiyor. Mekanın Sahibi'nde kullanılan müziği, müzik bankalarında bulunan bir loop sample olduğu öğrenildi. Daha önce de ünlü isimler loop sample (yinelenen ses) nedeniyle yurt dışında çeşitli sanatçılarla pişti olmuştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:39 
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