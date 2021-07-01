Normal hayata dönüşte yeni dönem - 1727'de yaptırılan Damat İbrahim Paşa Hamamı kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Nevşehir'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk arttı.

Nevşehir'de sinema, sauna ve masaj salonları ile hamamlar, müşteri kabul etmeye başladı. Kentte, 1727'de yaptırılan Damat İbrahim Paşa Hamamı da kapılarını yeniden açtı.

Hamamın işletmecisi Recep Yılmaz, AA muhabirine, 26 yıldan beri tarihi hamamı işlettiğini, ilk kez salgın döneminde uzun süreli kapanma yaşadığını belirtti.

Aşılama çalışmalarının artmasıyla sürecin bir an önce geride kalmasını dileyen Yılmaz, "Koronavirüs sürecinde en çok mağdur olan kesimden biri de ülke genelinde hamam işletmecileri oldu. Elimizden geldiği kadar bütün tedbirleri almak kaydı ile hizmet vermeye başlıyoruz. Gelen müşterilerimizi HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaparak alacağız." dedi.