"Normal hayatımızın kıymetini anladık" - Son Dakika

"Normal hayatımızın kıymetini anladık"

11.03.2021 17:11

"Normal hayatımızın kıymetini anladık" Türkiye'de ilk korona virüsün görülmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, kimi yakınını, kimi arkadaşını kaybetti Türkiye'de korona virüs salgınında ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana bir yıl geçerken, risk haritasında kırmızı kategoride yer alan...

"Normal hayatımızın kıymetini anladık"

Türkiye'de ilk korona virüsün görülmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, kimi yakınını, kimi arkadaşını kaybetti

KONYA - Türkiye'de korona virüs salgınında ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana bir yıl geçerken, risk haritasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da vatandaşlar son bir yılda yaşadıkları sıkıntıları ve hayatlarındaki değişiklikleri anlattı.

11 Mart 2020'de açıklanan ilk korona virüs vakasıyla birlikte 1 yıldır virüsle mücadele eden Türkiye'de 2 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı. Resmi rakamlara göre ise yaklaşık 29 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de korona virüs kaynaklı ilk ölüm ise, 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. İlk sokağa çıkma kısıtlaması da 10-12 Nisan 2020 tarihinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulandı.

Konya'da vatandaşlar 1 yıldır süren pandemi süreci hakkında konuştu. Uzatılan mikrofona konuşan Alperen Şen, korona virüsün ülkemize geleli 1 yıl olduğunu hatırlatarak, "Bugünlere kadar geleceğimizi kimse tahmin etmemişti. Bütün dünya bu hastalığı hafife aldı. Sonuçta bugünlere geldik. Normal hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Allah'tan devletimiz, sağlık altyapısıyla diğer ülkelere nazaran daha tedbirli davrandı. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Allah hepimizi bu virüsten en kısa zamanda kurtarsın inşallah" dedi.

Bu yılın çok zor geçtiğini belirten Umut Mutlu da, "Esnaflar ve halk zor günlerden geçti. Hem parasal konuda sıkıntılar oldu ama devletimiz, şükürler olsun yine yardımda bulundu. İnşallah bu beladan da kurtulacağız. Bunun da üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.

Korona virüsün uluslararası bir problem olduğunu ifade eden Mustafa Görmez ise, "Dünya da bilmiyor bu virüsün neden olup, olmadığını. Tedbirlerle geçirmeye çalışıyoruz. Akrabalarımda ve arkadaşlarımın annesi, babası korona oldu. Çevremde vefat eden de var, atlatan da var" ifadelerini kullandı.

Herkesin maskeye, mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren vatandaşlar Konya'nın kırmızı bölgede olduğunu hatırlatarak, kırmızı bölgeden kurtulmak için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Normal hayatımızın kıymetini anladık
Normal hayatımızın kıymetini anladık
Normal hayatımızın kıymetini anladık
Normal hayatımızın kıymetini anladık

Koronavirüs, Zonguldak, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Normal hayatımızın kıymetini anladık' - Son Dakika


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