Son Dakika › Spor › Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası'nda, Atletico Madrid'i penaltı atışları... - Son Dakika Spor
Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası'nda, Atletico Madrid'i penaltı atışları...
46 dakika önce
Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası'nda, Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu. Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Son Dakika İspanya Süper Kupası Real Madrid'in Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım