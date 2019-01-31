Son Dakika Haberleri: Normalde Fiyatı 31 TL Olan Fotoğraf Uygulaması, Android İçin Ücretsiz Oldu

Normalde Fiyatı 31 TL Olan Fotoğraf Uygulaması, Android İçin Ücretsiz Oldu

1 saat önce

Android kullanıcıları için özel bir kampanya başlatıldı ve normalde 31 TL olan Photo Editor Pro ücretsiz olarak sunuldu.

Normalde Fiyatı 31 TL Olan Fotoğraf Uygulaması, Android İçin Ücretsiz Oldu, System.String[]
Android'de birçok başarılı fotoğraf düzenleme ve filtre uygulaması olsa da bu uygulamaların hemen hepsi ücretli özellikler içeriyor. Fotoğraf düzenlerken, tam da "bu efekt harikaymış!" dediğiniz anda satın alma uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıda uygulamanın sahip olduğu bazı özellikleri göreceksiniz.

Photo Editor Pro



Renk düzenleme


Tek tıkla otomatik düzenleme


Harika efektler ve çerçeveler


Renk dengesi


Keskinleştirme ve blurlama


Fokus modu


Çizim ve metin ekleme


Eğlenceli çıkartmalar


Kendi meme (caps)lerinizi yapma.

Uygulamanın yapımcısı New Technology Series, Android'in gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birine sahip olduklarını iddia ediyor. Eğer uygulamaya bir şans vermek isterseniz elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Photo Editor Pro'yu hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:13 

Teknoloji
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