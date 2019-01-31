Normalde Fiyatı 31 TL Olan Fotoğraf Uygulaması, Android İçin Ücretsiz Oldu

Android kullanıcıları için özel bir kampanya başlatıldı ve normalde 31 TL olan Photo Editor Pro ücretsiz olarak sunuldu.

Android'de birçok başarılı fotoğraf düzenleme ve filtre uygulaması olsa da bu uygulamaların hemen hepsi ücretli özellikler içeriyor. Fotoğraf düzenlerken, tam da "bu efekt harikaymış!" dediğiniz anda satın alma uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıda uygulamanın sahip olduğu bazı özellikleri göreceksiniz.



Photo Editor Pro







Renk düzenleme





Tek tıkla otomatik düzenleme





Harika efektler ve çerçeveler





Renk dengesi





Keskinleştirme ve blurlama





Fokus modu





Çizim ve metin ekleme





Eğlenceli çıkartmalar





Kendi meme (caps)lerinizi yapma.



Uygulamanın yapımcısı New Technology Series, Android'in gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birine sahip olduklarını iddia ediyor. Eğer uygulamaya bir şans vermek isterseniz elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Photo Editor Pro'yu hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.

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