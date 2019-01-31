Normalde Fiyatı 31 TL Olan Fotoğraf Uygulaması, Android İçin Ücretsiz Oldu
1 saat önce
Android kullanıcıları için özel bir kampanya başlatıldı ve normalde 31 TL olan Photo Editor Pro ücretsiz olarak sunuldu.
Android'de birçok başarılı fotoğraf düzenleme ve filtre uygulaması olsa da bu uygulamaların hemen hepsi ücretli özellikler içeriyor. Fotoğraf düzenlerken, tam da "bu efekt harikaymış!" dediğiniz anda satın alma uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aşağıda uygulamanın sahip olduğu bazı özellikleri göreceksiniz.
Photo Editor Pro
Renk düzenleme
Tek tıkla otomatik düzenleme
Harika efektler ve çerçeveler
Renk dengesi
Keskinleştirme ve blurlama
Fokus modu
Çizim ve metin ekleme
Eğlenceli çıkartmalar
Kendi meme (caps)lerinizi yapma.
Uygulamanın yapımcısı New Technology Series, Android'in gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birine sahip olduklarını iddia ediyor. Eğer uygulamaya bir şans vermek isterseniz elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Photo Editor Pro'yu hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:13
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