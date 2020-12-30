Normale dönmekte zorlanan depremzedelere "uzmana başvurun" tavsiyesi - Son Dakika

Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi Başkanı Samet Baş, depremden 2 ay sonra dahi eski yaşam rutinine dönmekte zorlananların uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi.

Samet Baş, AA muhabirine, İzmir'de 30 Eylül'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından depremzedelere destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Depremzedeler üzerinde yapılan araştırmada ihtiyaç sıralamasında psikolojik desteğin 4. sırada çıktığını aktaran Baş, bu ihtiyacı karşılamak üzere Kovid-19 salgını koşullarını da dikkate alarak kurdukları "0850 307 0335" numaralı destek hattına depremzedelerin mesai saatleri içinde başvurabileceğini ifade etti.

İzmir depreminden sonra 250'den fazla arama aldıklarını belirten Baş, binin üzerinde bireysel görüşmeyle de depremzedelere destek olduklarını söyledi.

Depremin "travmatik bir yaşam olayı" olarak değerlendirildiğini ifade eden Baş, "Böyle olaylar sonrasında, insanların olumsuz psikolojik durumları yaşamaları belirli sınırlar içinde normal olarak değerlendirilir ama siz iki ay sonra bile halen eski yaşam rutinlerinize dönüş yapmakta zorlanıyorsanız, ufacık bir yalancı sallanmada bunu deprem oluyormuş gibi ani bir irkilmeyle ciddi bir reaksiyon vererek karşılıyorsanız, evde vakit geçirmekte zorlanıyorsanız bir uzmana başvurun." ifadelerini kullandı.