Normalleşmeyle başlayan ilk açık hava konserinde Yıldız Tilbe hayranlarını coşturdu - Son Dakika

MÜZİK severler 1 buçuk yıl aradan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konsere akın etti. Koronavirüs tedbirleri alınarak, içeri alınan müzik severler, açık hava sahnesini doldurdu.

Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken ilk canlı konserler de başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konseri, müzik severlerin akınına uğradı. Saat 21.00'de başlayan konser için Tilbe hayranları, saatler öncesinden gelmeye başladı. Tilbe söylediği şarkılarla adeta hayranlarını büyüledi.