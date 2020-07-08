Normalleşme adımları Trabzon ihracatını zirveye taşıdı

Bu yılın Haziran ayında Trabzon'dan gerçekleşen ihracat 2019 yılı Haziran ayı ihracatına göre yüzde 50 oranında rekor bir artışla 77 milyon 390 bin 394 dolara ulaştı.



2020 yılının kabusu olan Covid-19 pandemisinin küresel piyasalarda yol açtığı olumsuz etkilere rağmen, Trabzon ili ihracatı 2020 yılında hız kaybetmeyerek her yılki hacmini korudu ancak Haziran ayında normalleşme adımları ve reel sektöre yönelik uygulanan tedbirlerin de etkisi ile ihracat adeta şaha kalkarak yüzde 50 oranında artış gösterdi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla küresel piyasalarda önemli oranda daralma ve talep düşüşü yaşanmasına rağmen, Trabzon ili ihracatını bu durumdan çok fazla etkilenmeden 2020 yılının ilk 6 ayında istikrarlı bir artış oranı ile sürdürerek Haziran ayında adeta doping yaparak önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında ihracat artışı ile rekor kırdığını belirtti.



Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 İl içinde en fazla ihracatı gerçekleştiren İl olduğunu belirten Kalyoncu, aynı zamanda Trabzon ilinin 81 il içinde en fazla ihracat gerçekleştiren 16. il olduğunu ve yılın ilk 6 ayındaki ihracatının 550 Milyon dolara ulaştığını kaydetti.



Kalyoncu, DKİB'in varlığı ile güçlü bir kurumsal altyapı ve köklü bir dış ticaret kültürüne sahip olan Trabzon ilinden Haziran ayında 72 farklı Ülkeye ihracat yapıldığını ve Haziran 2020 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla Rusya Federasyonu, Kanada ve Almanya olduğunu belirtti.



Kalyoncu, Trabzon ilinden dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapıldığını en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin ise sırasıyla fındık, yaş meyve sebze ve su ürünleri olduğunu bu ürünleri savunma ve havacılık sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, taşıt araçları ve yan sanayi ürünleri izlediğini sözlerine ekledi. - TRABZON