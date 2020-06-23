Normalleşme başladı 78 yaşındaki kilim ustası tezgahına geri döndü - Son Dakika

Normalleşme başladı 78 yaşındaki kilim ustası tezgahına geri döndü

Gaziantepli son kilim dokuma ustası olan 78 yaşındaki Yaşar Elbir, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle beraber tekrar tezgahına kavuştu.

Gaziantepli son kilim dokuma ustası olan 78 yaşındaki Yaşar Elbir, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle beraber tekrar tezgahına kavuştu. Elbir, 3 metrekarelik dükkanında kilim dokumayı çok özlediğini vurguladı.

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Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplum yaşamını derinden etkileyen korona virüs salgını özellikle geçim kaygısı olan 65 yaşın üstündeki vatandaşları mağdur etti. Gaziantep'te de 3 metrekarelik dükkanında kilim dokuyan 78 yaşındaki Yaşar Elbir, salgın sonrası başlayan normalleşme süreciyle beraber 3 ayı aşkın süre kapalı tuttuğu tezgahına geri döndü. Küçük dükkanında, eski el tezgahıyla aralıksız 25 yıldır adına türküler yazılan, Anadolu kültüründe önemli bir yeri olan kilimler dokuyan Elbir, salgın sonrası işine tekrar başladığı için mutlu olduğunu söyledi.


"Tezgahımı çok özledim"


Eski bir el dokuma tezgahıyla farklı desenlerde kilim dokuyarak mesleğini ayakta tutup geçimini sağlayan Yaşar Elbir, "Korona virüs salgını çıktıktan sonra haliyle 3 ay boyunca evden çıkamadım. O yüzden tezgahıma da gelemedim ve çok özledim. Şimdi bir iki haftadır yasaklar kalktı. Ben de işimi ve tezgahımı çok özlediğim için tekrar geldim tezgahımın başına geçtim. Çünkü bu 3 aylık süreçte evde resmen hapis oldum, çok sıkıldım. Allah bir daha böyle sıkıntılar, belalar göstermesin" dedi.


Kilimler dünyaya ihraç ediliyor


Dokuduğu kilimleri yurt dışında pek çok noktaya da gönderdiğini belirten Elbir, "Yaptığım kilimlere istek çok, yani her taraftan isteyen müşterilerimiz var. Hatta ben yetişemiyorum isteklere. Burada eski el tezgahında dokuduğum kilimleri Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya ve hatta Çin'e dahi gönderiyorum. Bir de bunlar tamamen el sanatı olduğu için daha çok ilgi görüyor. O yüzden bu işi gençlere, yeni nesle öğretmek istiyorum. Gençler gelsin biz bu işi öğretelim, öğretelim ve öğretelim ki bu sanat ölmesin" ifadelerini kullandı.


Fiyatlar 60 ile 120 lira arasında değişiyor


Yaptığı kilimlerde desenleri kendisinin oluşturduğunu vurgulayan ve kilimlerin fiyatından da bahseden Elbir, "Bu kilimleri dokurken desenleri kafadan oluşturuyorum. İnsanların istediği desenleri de dokuyabiliyorum. Kilim fiyatları boyutuna yada kalitesinde göre 60 liradan başlıyor 120 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:51 Kaynak: İHA

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