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Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı - Son Dakika

Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı

09.06.2021 10:37
Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı, System.String[]

1 Haziran'da itibaren başlayan normalleşme sonrası nikah taleplerinde adeta patlama yaşandı.

1 Haziran'da itibaren başlayan normalleşme sonrası nikah taleplerinde adeta patlama yaşandı. İzmir'de nikah salonlarında yoğunluk yaşanırken, kentin en ünlü evlendirme dairelerinden Fuar Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler sıraya girdi. Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Funda Gültekin, haftada 80 nikah kıydıklarını belirterek, talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Nikah merasimleri için gevşetilen tedbirler sonrasında evlenmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerine müracaat ederek yoğunluk oluşturdu. İzmir'de ise en fazla talep gören nikah dairelerinden Fuar Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk 1 Haziran itibarıyla başladı. Haftada ortalama 80 nikahın kıyıldığı nikah dairesinde memurlar, başvurulara yetişmeye çalışıyor. Dairede 30 dakikalık aralıklarla nikah kıyılıyor.

Haftada 80 nikah kıyılıyor

Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Funda Gültekin, nikah taleplerinde yoğunluk yaşandığını vurgulayarak, "Özellikle 1 Haziran genelgesinden sonra nikah taleplerinde inanılmaz bir patlama yaşadık. Çünkü insanlar daha önceki genelgelerle beraber hem yer bulamayacakları için birazcık panik yaşadılar hem de bir an önce olsun bitsin, bir dahaki genelgede sıkıntı yaşayamayalım diye salonlarımıza çok fazla talep oldu. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Herhangi bir talep karşısında artık çok sıkışmış durumdayız. Burada günde saat ortalamasına göre 12 ila 15 arasında nikah kıyıyoruz. Haftada ise 80 nikahı geçiyor" dedi.

Nikahlardaki önlemlerden de bahseden Gültekin, "Nikah masasında mümkün mertebe herhangi bir şeye temasta bulunmamak için nikahlarımızı ayakta kıyıyoruz. İmza kalemlerini çiftlere ve şahitlere tek tek veriyoruz. Nikaha katılanların salon girişlerinde HES kodları alınıyor. Salonlarda belirli mesafeyi ayarladık. Bizim salon kapasitemize göre 50 davetli alabiliyoruz" diye konuştu.

Gültekin son olarak, çiftlerin genelgelerle paniğe kapılmamasını tavsiye ederek, ellerinden gelen her türlü yardımı nikah kıyacak çiftlere yaptıklarını ifade etti.

Yoğunluk var ama çiftler zorluk yaşamıyor

Fuar Evlendirme Dairesi'nde Damla Öztezcan ile nikahı kıyılan Atilla Güler, nikah salonlarında yoğunluk yaşandığını ancak buna rağmen zorluk yaşamadıklarını belirterek, "Her şey hızlı bir şekilde oluyor. Ödeme gibi çoğu işlem online olarak yapılabildiği için daha rahat oluyor. O yüzden çok sıkıntı da yaşamadık. Yasakların haziran ayında gevşetileceğini tahmin ediyorduk, nikah tarihimizi de buna göre aldık" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı
Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı
Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı
Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Normalleşme başladı, nikah talepleri patlama yaptı - Son Dakika


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