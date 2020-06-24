Normalleşme başlayınca işleri rekor düzeyde arttı - Son Dakika

Normalleşme başlayınca işleri rekor düzeyde arttı

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte ikinci el telefon alım-satımı ile onarım yapan esnafın işleri rekor düzeyde arttı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte ikinci el telefon alım-satımı ile onarım yapan esnafın işleri rekor düzeyde arttı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında, birçok ülkede geniş çaplı önlemler alındı. Bu kapsamda Türkiye'nin bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasakları uygulanırken, esnaflar ise günlerce kapalı kaldı. Sadece belirli saatlerde bazı esnaflar dükkanlarını açarken, ikinci el telefon alım-satım işi ile uğraşan kişiler satış rekoru kırdı, onarımlar arttı. Bu dönemde evde kalan vatandaşlar en çok telefonları ile vakit geçirirken, en çok cihaz bozulma da bu dönemde yaşandı. Telefonlarını düşürerek ekranlarının kırılması ya da batarya ömrünün bitmesi gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, telefonculara koştu. Telefonlarını fazla kullanmaktan ötürü bozulma yaşayan ya da yenilemek isteyen insanlar, sıfır telefon almak yerine de ikinci ele yöneldi. Geçen 2 yıla göre satışlarda rekor seviyeleri gören esnaf, Korona virüs döneminde sorun yaşamadı. Tamir konusunda da çok fazla iş geldiğini belirten esnaf, bu dönemde işleri yetiştiremediklerini de söyledi.


"Son 2-3 yıla kıyasla bu sene rekor artış oldu diyebiliriz"


Yıllardır telefon alım-satımı ve tamir işleri ile uğraşan esnaf Oktay Mengi, pandemi sürecinde ikinci el telefon satışlarında ve onarım işlerinde rekor kırdıklarını ifade etti. Mengi, "Dükkanı Korona döneminde kısıtlamalardan dolayı fazla açmadık. Günlük 2-3 saat sadece acil işi olan müşterilerimiz, teknik servis gibi işini görüyorduk. Sonra işlerin bayağı düştüğünü ve böylede gideceğini düşünmüştük, ama son zamanlarda işlerimiz hayli açıldı yani virüs etkisini azalttığı için. Şuan çok şükür düzeldi, hatta son iki haftada iki kat arttı diyebiliriz. Uzun zamandır insanlar dışarıya çıkamadığı için telefonları bozulmuştur ister istemez, yani ebeveynler çocuklarına veriyor sıkılmamaları için. Telefon ihtiyaçları baya bir olmuş bence, kendim telefoncu olduğum halde benim bile ihtiyacım vardı. İnsanlar sıkılmış olabilir sürekli uygulamalar güncelleniyor. Tamir de özellikle bir artış oldu, ekran kırılma en çok karşılaştığımız sorun. 12-15 saat çalıştığımız günler olmuştu, yetiştiremiyorduk. Çünkü teknik servise yetiştiremiyorduk. İşlerin açılmasından memnunum. Son 2-3 yıla kıyasla bu sene rekor artış oldu diyebiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

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