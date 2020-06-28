"Normalleşme" değil, "yeni normlar" - Son Dakika

"Normalleşme" değil, "yeni normlar"

"Normalleşme" değil, "yeni normlar" Öğr. Gör. Aynur Karakaya: "İnsanlar normalleşmeyi Covid-19 öncesi hayat olarak algıladı.

"Normalleşme" değil, "yeni normlar"

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Öğr. Gör. Aynur Karakaya:

"İnsanlar normalleşmeyi Covid-19 öncesi hayat olarak algıladı. Şu anda var olan, hayatımızda yeni normların olduğu bir hayat"

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) sonrası yeni normlar üzerine görüş bildiren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aynur Karakaya, "İnsanlar normalleşmeyi Covid-19 öncesi hayat olarak algıladı. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda var olan, hayatımızda yeni normların olduğu bir hayat" dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aynur Karakaya, Covid-19 sonrası yeni normlar üzerine değerlendirmede bulundu. 1 Haziran'dan itibaren hayata geçirilen normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Karakaya, "Bence biz 'normalleşme' kelimesini yanlış anladık. İnsanlar normalleşmeyi Covid-19 öncesi hayat olarak algıladı. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda var olan, hayatımızda yeni normların olduğu bir hayat. Aşı ya da virüse etkili bir ilaç bulunana kadar veya virüs olumlu anlamda mutasyona uğrayana kadar bunu belli bir süre yaşamak zorundayız. Normal değil, yeni normlarımızın olduğu bir sosyal hayatımız olacak. Maske takacağız, maskemiz burnumuzu ve çenemizi kapatmak zorunda. Sosyal mesafeyi 1,5 metre koruyacağız. Hijyene çok dikkat edeceğiz. Biz sıcak kanlı bir toplumuz. Temas etmeyi, birbirimize yakın olmayı seviyoruz ama bunlara bir süre daha mesafe koymalıyız" diye konuştu.

"Önce kabul etmeliyiz"

Virüse direkt etkili olan bir ilacın henüz olmadığını, kullanılan tüm tedavilerin destekleyici tedaviler olduğunu hatırlatan Karakaya, şöyle devam etti: "Virüsün aşısı henüz bulunmadı. Aşı bulunmadan, etkin bir ilaç olmadan ya da virüs olumlu yönde mutasyona uğramadan bu tedbirleri hayatımızın bir parçası olarak devam ettirmek zorundayız. Artık yeni normlarımızın olduğu yeni bir hayatımız var. Buna alışmak zorundayız. Bu yüzden bizim önce korona virüsün var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak kabul edersek yeni normları içselleştirebiliriz. Sanırım Covid-19 hastalığını kabul etmekte zorlanıyoruz. İnsanlar eğer çevrelerinde korona virüse yakalanan bir hasta yoksa sanki bunun bir hayal olduğunu düşünüyor. Önce şunu kabul edelim; korona virüs hayatımızda ve bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek."

Koronavirüs, Karakaya, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Normalleşme' değil, 'yeni normlar' - Son Dakika
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