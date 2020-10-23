Normalleşme desteğini anlattılar - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt' u ziyaret etti.

Ziyarette pandemi dolayısıyla hayata geçirilen normalleşme desteği hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl Müdürü Lale, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin normalleşme desteğinden yararlanabileceklerini belirtti.

Prim desteği uygulamasının 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle uygulanacağını dile getiren İl Müdürü Süleyman Lale, destekten, sigortalı üç aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabileceğini ifade ederek, Prim desteği tutarının, destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık 1 bin 103,6 TL olacağını belirtti.

İşverenlerin, destek kapsamına giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlamaları, 2020/Ağustos ayına ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğinden yararlanabileceklerini sözlerine ekleyen Lale, bunun dışında, işverenlerin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurmalarına gerek bulunmadığını da vurguladı.

Pandemi döneminde önemi daha da artan e-devlet uygulamalarına değinen İl Müdürü Lale bu alanda öncü olan Sosyal Güvenlik Kurumunun 140' tan fazla e-devlet uygulamasıyla vatandaşımızın hizmetinde olduğunu belirterek İl/Merkez Müdürlüklerine gelmeden vatandaşlarımızın birçok işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt "İşsizlik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en üst seviyeye ulaştığı bu dönemde kısa çalışma ödeneği sayesinde hane halkı hiç değilse temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında devletimizin desteğini arkasında hissetti. COVİD-19 salgınında hem işçiyi hem işvereni korumaya yönelik çıkarılan destekler mücadeleye büyük katkı yapıyor. Dolayısıyla bu prim ve ödenek desteklerinin pandemi süresince devam ettirilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi için en önemli araçlardır" dedi. - EDİRNE