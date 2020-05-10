Normalleşme döneminde 5 soruya 5 cevap

Seyahat izin belgesi hangi makam tarafından, hangi şartlarda veriliyor?



Giriş-çıkış yasağı getirilen illerde seyahat izin belgesi 'Seyahat İzin Kurulu' tarafından veriliyor. Bunun için belirlenen koşullara sahip kişiler, valiliklere veya kaymakamlıklara başvurabilirler. Bu belge e-devlet sistemi veya Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

Kimler bu belgeyi alabilir?



Birinci dereceden yakınlarını kaybedenlerle acil hastalık durumu yaşayanlar doktor raporu ve ölüm belgesi ibraz etmek şartıyla izin alabilirler. Gıda, ilaç, temizlik malzemesi taşıyan araçlarla kişiler, üretim sektöründe çalışan ve iş nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapmak zorunluluğu bulunanlar, enerji sektöründe nakil ve üretimde çalışanlar da görev belgeleriyle bu izin için başvurabiliyorlar.



Bu süreçte kaç kişiye, ne için ceza kesildi?



- Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 41 bin 302, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 14 bin 533 kişiyle sosyal mesafe kurallarını çiğneyen 39 bin 460 kişiye para cezası kesildi.



- Kalabalık olarak asker uğurlayan 35, market yasağını çiğneyen 975 ve toplu ulaşımda kurallara uymayan 6 bin 875 kişiye idari para cezası verildi.



- 212 bin 104 işyeri geçici süreyle kapatıldı. 4 bin işyeri sahibine de idari para cezası kesildi.