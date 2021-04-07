Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı - Son Dakika

Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı

07.04.2021 10:37
Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı, System.String[]

Güzellik Uzmanı Sibel Kırbaş, pandemi sürecindeki ikinci normalleşme döneminde güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını belirterek, kalıcı makyaj taleplerinin arttığını söyledi.

Güzellik Uzmanı Sibel Kırbaş, pandemi sürecindeki ikinci normalleşme döneminde güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını belirterek, kalıcı makyaj taleplerinin arttığını söyledi. Özellikle tekrar ofis ortamında işe başlayan kadınların kalıcı makyaj yaptırmak istediğini kaydeden Kırbaş, güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Pia Beauty Face and Body'nin kurucusu Güzellik Uzmanı 32 yaşındaki Sibel Kırbaş, güzelliğe ve bakıma önem veren kadınların tercih ettiği kalıcı makyaj uygulamasına normalleşme döneminde talebin arttığını söyledi. Uzun süre evlerinde kalan insanların normalleşme kararlarının ardından güzellik merkezlerine akın ettiğini ifade eden Kırbaş, cilt bakımından lazer epilasyona kadar birçok güzellik uygulamasına olan talebin arttığına işaret etti.

"KALICI MAKYAJ EN ÇOK TALEP GÖREN PROSEDÜRLERİNDEN BİRİ OLDU"

Özellikle kalıcı makyaja yoğun bir talep olduğunu ifade eden Kırbaş, "Çalışan kadınların birçoğu artık normal çalışma düzenine geçti. Tekrar ofiste çalışmaya başlayan kadınlar, bakımlarına zaman ayıramadıkları durumlarda kalıcı makyaj yaptırmayı tercih ediyor. Hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayan kalıcı makyaj, normalleşme adımları ile en çok talep gören güzellik prosedürlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

Özellikle yoğun iş temposu ile çalışan kadınların günlük telaş içinde makyaj yapmaya zaman bulamadığını belirten Kırbaş, kalıcı makyajın hem estetik hem görünüm hem de zaman tasarrufu açısından önemli bir prosedür olduğuna işaret etti. Güzellik uzmanı, pandemi sürecinde bakıma ve güzellik uygulamalarına fazla gerek duymayan ya da sağlık riskleri sebebiyle bu tür uygulamaları erteleyen insanların normalleşme adımlarının ardından güzellik ve bakım planlarını tekrar hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Sibel Kırbaş, güzellik merkezlerinin aynı zamanda stres atılan sosyalleşme mekanları olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecindeki kısıtlamaların hafifletilmesi ile yoğunluk yaşıyoruz. Lazer epilasyon, kalıcı makyaj, bölgesel zayıflama ve cilt bakımı gibi uygulamalarda müşterilerimizden yoğun bir talep var. Özellikle de tekrar ofis ortamına giren birçok kadın kalıcı makyaj yaptırmak istiyor."

Her şart altında bakımlı olmak isteyen kadınlar arasında güzellik trendlerinden biri olan kalıcı makyajın temelde bir pigment enjeksiyonu olduğunu belirten Kırbaş, kalıcı makyaja ilişkin bazı püf noktaları da paylaştı. "Kalıcı makyaj uygulaması, doğru renk bulmakla başlar. Kişinin yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve beklentilerine göre bir planlama yapılmalıdır. Burada bilinenin aksine saç renginden ziyade cilt rengine odaklanmak gerekir." diyen Kırbaş, "Kalıcı makyaj temelde bir pigment uygulamasıdır. Mikropigmentasyon ya da uzun süreli kozmetik terapidir. Doğal pigmentleri cilde yerleştirmenin teknik sanatıdır" sözlerini kaydetti.

"KALICI MAKYAJ DOĞRU RENK BULMAKLA BAŞLAR"

Sibel Kırbaş, kalıcı makyajın birçok yönden avantajlı bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Kırbaş, şöyle devam etti; "Diğer güzellik prosedürlerinden farklı birçok avantaj barındıran kalıcı makyaj yüz bölgesinde problemli bölgelerin uzun süreli olarak kapatılmasını sağlar. Bu sebeple problemli alanlar tespit edilmeli ve yüzün altın oranına göre kişiye özel kalıcı makyaj tasarımı planlanmalıdır. Kalıcı makyajda gözlerin konumu, gözler arasındaki mesafe, kaş uzunluğu, burun ve çene yapısı gibi birçok faktör değerlendirilmelidir. Örneğin; seyrek kaş, kaş yapılarının farklı olması gibi sorunlar da kalıcı makyajla giderilebilir. Diğer faktörlere göre yapılacak kişiye özel değerlendirmelerden sonra yüz bölgesi yeni bir forma kavuşur."

Deneyimli güzellik uzmanı, kalıcı makyajın püf noktalarına ilişkin de şu bilgileri verdi; "Kalıcı makyaj uygulaması, doğru renk bulmakla başlar. Kişinin yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve beklentilerine göre bir planlama yapılmalıdır. Burada bilinenin aksine saç renginden ziyade cilt rengine odaklanmak gerekir. Bu faktörler değerlendirilerek kişiye özel pigment seçilmelidir. Renk tonunda bir eşitlik sağlandığında doğal bir görünüm elde edilebilir. Pigmentler steril iğnelerle cilde uygulanır. Buradaki önemli nokta, pigmentlerin organik ve alerjik testlerden geçmiş olmasıdır."

Güzelliğe ve bakıma önem veren kadınların hayatını kolaylaştıran bu uygulamanın kalıcı makyaj sertifikası sahibi uzmanlar tarafından yapılmasının önemini vurgulayan Sibel Kırbaş, şu bilgileri verdi: "Kalıcı makyaj kadınlar için önemli ve vazgeçilmez bir uygulama. Bu uygulama, alanında uzman kişilerce yapılmalıdır. Ayrıca, kullanılan malzemelerin kalitesi ve içeriği, hem sağlık hem de makyajın kalıcılığı için önemli bir faktördür. Farklı cilt yapılarına sahip kişilerin hem cilt yapılarına hem de beklentilerine uygun kalıcı makyaj yapılmalıdır."


Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı

Pandemi, Makyaj, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler         
11:56
Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek         
11:22
Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi         
11:02
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:00
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti         
10:50
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Aç kalan fareler yolu bastı Aç kalan fareler yolu bastı         
10:16
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı         
22:50
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 12:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei