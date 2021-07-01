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Normalleşme en çok onlara yaradı - Son Dakika

Normalleşme en çok onlara yaradı

01.07.2021 14:06
Normalleşme en çok onlara yaradı, System.String[]

Afyonkarahisar Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, sabırsızlıkla bekledikleri normalleşme sürecinin sonunda geldiğini ifade ederek, "Haliyle bugün itibari ile normalleştik.

Afyonkarahisar Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, sabırsızlıkla bekledikleri normalleşme sürecinin sonunda geldiğini ifade ederek, "Haliyle bugün itibari ile normalleştik. Turizm ve Türkiye'nin genel ekonomisi açısından gümbür gümbür geliyoruz diye beklenti içerisindeyiz ve öyle de ümit ediyoruz, tesislerimizde rezervasyon talebi yüzde 80'lere ulaştı" dedi.

Termal turizm açısından Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Afyonkarahisar'da, 1 Temmuz itibari ile başlayan normalleşme süreci gelen rezervasyonlar talepleri ile turizmcilerin yüzünü güldürdü. 80'e yakın termal tesisin yer aldığı Gazlıgöl havzasında termal turizm tesislerine rezervasyonların yüzde 80'ne yaklaştığı belirtildi. Korona virüs tedbirler kapsamında 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kalkması ile yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da hayat normale dönmeye başladı. Normalleşme sürecine en çok sevinen sektörlerden birisi ise termal turizm sektörü oldu. Termal ve şifa merkezi denilince Türkiye'de ilk aklan gelen yerlerden birisi olan Afyonkarahisar'da, özellikle yerli turistlerin sıklıkla tercih ettiği yerlerden Gazlıgöl havzasındaki termal turizm tesisleri normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı.

"Sabırsızlıkla beklediğimiz bir süreçti"

Çınaroğlu, sürecin gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini, çünkü normalleşmeye sadece kendilerinin değil tüm Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu kaydetti. Çınaroğlu, "Sabırsızlıkla beklediğimiz bir süreçti. 1 Temmuz (bugün) itibari ile inşallah normalleşiyoruz. Normalleşmenin bizden ziyade Türk halkına faydası olacak. Çünkü insanlar artık bunaldı, evde kapalı kalmaktan, sokağa çıkma kısıtlamalarından, AVM ve turistik tesislerdeki yasaklardan tabi bu işin ruhsal boyutu bunun birde maddi boyutu var. Maddi olarak da bu dönemde biz gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Haliyle bugün itibari ile normalleştik turizm ve Türkiye'nin genel ekonomisi açısından gümbür gümbür geliyoruz diye beklenti içerisindeyiz ve öyle de ümit ediyoruz. Rezervasyon taleplerine baktığımı zaman, misafir konaklama sayılarındaki oranlara baktığımı zaman bu gösteriyor ki inşallah her şey güzel olacak. Çünkü arama sayılarında ve oranlarda artış var" diye konuştu.

"Kıyı turizmine olan ilgi termal turizme olan talebi arttırıyor"

Yazın kıyı turizmine olan ilgilinin, termale olan talebi arttırdığına da işaret eden Çınaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çarşıya, pazara çıktığımızda rahatlamayı görebiliyoruz. Bizim termal tesislerimizi özellikle iç turizmi dediğimiz yani Türk halkımız daha çok tercih ediyor. Diğer bir tarafta kıyı turizmine mesela Antalya'ya olan yoğunlaşma bize olan talebi daha fazla arttıracaktır. İç kısma yani termal turizme olan talep kıyı turizmindeki yoğunluğa bağlı olarak daha fazla artacaktır, ben bunu yaz için söylüyorum zaten kışın termali yeri her zaman ayrı. Kışın dışarıda buz gibi hava içeride sıcacık termale giriyorsunuz."

"Tesislerimizdeki rezervasyon oranlarında artış var"

Çınaroğlu, Gazılıgöl havzasında 80'e yakın tesis olduğunu ve bu tesislerin neredeyse tamamında normalleşme süreci sonrası rezervasyonlar noktasında yüzde 80'e varan doluluk olduğunu belirterek, "Genel olarak baktığımız zaman Gazlıgöl havzasında küçük, büyük, villa, devremülk ve otel olarak tesis sayısı 80 civarında. Ama tam manası ile otelcilik hizmeti veren tesis sayısı 10 civarında. Doluluk oranlarına baktığımı zaman ise pandemi sürecinde maalesef diğer kıyı turizmi alanında olduğu gibi burada da ciddi sıkıntılar vardı. Ama bugün itibari ile bu inşallah artacak. Bir oran verecek olursak şuanda tesislerin tamamı neredeyse yüzde 50'nin altında doluluk oranına sahip. Ama 1 Temmuzdan itibaren ki rezervasyonlara baktığımı zaman yüzde 80'lerin altına düşmeyeceğini düşünüyor ve ümit ediyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Normalleşme en çok onlara yaradı
Normalleşme en çok onlara yaradı
Normalleşme en çok onlara yaradı
Normalleşme en çok onlara yaradı

Karahisar, 1 Temmuz, Termal, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Normalleşme en çok onlara yaradı - Son Dakika Ekonomi


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