Normalleşme: Epidemiyologlar başkasına sarılma, uçağa binme gibi eylemleri ne zaman yapmayı... - Son Dakika
BBC

Normalleşme: Epidemiyologlar başkasına sarılma, uçağa binme gibi eylemleri ne zaman yapmayı...

New York Times, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili rol oynayan 511 epidemiyologun katılımıyla bir araştırma yaptı.

Normalleşme: Epidemiyologlar başkasına sarılma, uçağa binme gibi eylemleri ne zaman yapmayı..., System.String[]

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede koronavirüs nedeniyle alınan önlemler gevşetilirken bilim insanları ve hükümetlerden temkinli davranmaya ve tedbir alınmaya devam edilmesi çağrısı yapılıyor.

Amerikan New York Times gazetesi de 511 epidemiyologun katılımıyla bir anket düzenledi.

Gazetenin araştırması, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili olan epidemiyologların artık küçük gruplar halinde sosyalleşme ve acil olmayan rahatsızlıkların tedavisi için doktora gitme konusunda kendilerini rahat hissettiklerini ortaya koydu.

Ancak bu virüse karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunana kadar maç, konser veya ayin gibi kalabalık ortamlara girmeyeceğini söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor.

Araştırmaya katılan epidemiyologlar arasında bir daha asla tanıdıklarıyla selamlaşmak için sarılmayacağını ya da ellerini sıkmayacağını söyleyenler de var.

Bu yaz neleri tekrar yapacaklar?

Araştırmaya katılan epidemiyologların yüzde 64'ü, evlerine gelen kargo ya da mektupları dezenfekte etmeden eve almaya bu yaz içerisinde başlayacaklarını söyledi.

Yine bu yaz aylarında acil olmayan rahatsızlıkları için randevu alıp doktora gideceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 60 olurken, yüzde 56'sı da yakın bir mesafede, kendi aracıyla tek gece konaklamalı tatile gidebileceğini söyledi.

Epidemiyologların bu yaz içerisinde yapacaklarını söyledikleri bir diğer eylem de kuaför ya da berbere gidip saç kestirmek oldu.

Katılanların yüzde 41'i bunu yaz aylarında yapabileceğini söylerken, yüzde 39'u ise en erken üç ay sonra berbere ya da kuaföre gideceğini belirtti.





Yazdan sonra neler yapmayı planlıyorlar?

Araştırmaya katılan epidemiyologların yüzde 56'sı önümüzdeki üç ay ile 12 arasındaki dönemde bir restorana gidip yemek yiyeceğini söyledi.

Bunu yine benzer oranlarla çocuklarını okul, kamp ya da anaokuluna göndermek ve başkalarının da olduğu bir ofis ortamında çalışmak takip ediyor.

Bu dönem içerisinde yapılacak diğer faaliyetler bir başkasının evinde az sayıda kişinin katıldığı bir akşam yemeği davetine katılmak, açık havada arkadaşlarla piknik yapmak, çocuklarının başkasının evine gitmesine izin vermek, metro ya da otobüse binmek, yaşlı birini evinde ziyaret etmek, uçağa binmek ve spor salonuna gitmek olarak sıralanıyor.

Bu faaliyetler içerisinde en düşük desteği yüzde 41 ile yaşlı birini evinde ziyaret etmek ile arkadaşlarla açık havada piknik yapmak aldı.

Bir yıldan daha uzun bir sürede yapılacaklar

Epidemiyologlar, bazı faaliyetlerde bulunmak için en az bir sene bekleyeceklerini belirtiyor.

Bunlar arasında yüzde 64 ile bir maça gitmek, konser veya tiyatroya gitmek açık ara birinci sırada geliyor.

Epidemiyologların yüzde 52'si düzenli olarak maske takmayı bırakmaları için en az bir yıl geçmesi gerektiğini söyledi.

Katılımcılara göre, tekrar yapmak için en az bir yıl bekleyecekleri diğer faaliyetler düğün ya da cenazeye katılmak, tanıdık birine sarılmak ya da el sıkışmak, çok iyi tanımadıkları insanlarla dışarıda buluşmak ve dini ayinlere katılmak olarak sıralanıyor.

Katılımcıların yüzde 6'sı bir kişiyle karşılaştıklarında selamlaşmak için bundan sonra asla sarılmayacağını ya da el sıkışmayacağını belirtti.

New York Times haberinde, verilen yanıtların bilim insanlarının kendi kişisel görüşlerini ve yaşam koşullarını yansıttığını belirterek hiçbir şekilde genel halka yönelik tavsiye niteliğinde olmadığı ifade edildi.





New York Times, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:37 

Son Dakika Sağlık Normalleşme: Epidemiyologlar başkasına sarılma, uçağa binme gibi eylemleri ne zaman yapmayı... - Son Dakika
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