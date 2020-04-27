Normalleşme il bazında başlayacak
43 dakika önce
Bu hafta toplanılacak FİKO'da normalleşme için il-bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor.
Bu hafta toplanılacak FİKO'da normalleşme için il-bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:58
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