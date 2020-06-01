Normalleşme ile birlikte pastaneler de hijyen tedbirleri ile kapılarını araladı

Diyarbakır'da korona virüs süreci normal hayata dönüyor, kentte bulunan pastaneler de aldıkları tüm tedbirlerle vatandaşlara kapılanı açtı.



Diyarbakır ve İstanbul'da 18 şubesi ile tatlı imalatlarına devam eden Hacıbaba Pastaneleri öncü projeleri ile maske, eldiven, dezenfektan, sosyal mesafeli oturma alanları ve ultraviyole ışınlı bulaşık alanları ile korona virüse karşı aldıkları tüm tedbirlerle kapılarını vatandaşlara araladı. Pastane tek, çift, üç ve aile oturma alanları ile sosyal mesafe kuralları göz önünde bulunarak hazırlanan oturma alanlarına girişte el dezenfektan, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak hizmete açıldı. Korona virüse rağmen yeni şubeleriyle vatandaşlara hizmete devam eden Hacıbaba Pastaneleri, yeni şubelerin açılacağı müjdesini de verdi.



"Öncelik şartımız hijyen"



Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Ömer Elaldı, öncelik şartlarının hijyen olduğunu kaydederek personelleri dahil tüm sağlık tedbirleri aldıklarını kaydetti. Elaldı, "Bugün tüm Türkiye'de normalleşme süresi başladı, bizde Hacıbaba ailesi olarak öncelik şartımız hijyen ile hazırlığımızı yaptık. Öncelikle masa düzenimizi, müşterilerin kullandığı tabak, bıçak gibi eşyaların dezenfektan yapımı, personellerin temizlik ve sağlık, maske ve eldiven önlemi aldık. Müşterilerimizi de maskesiz oturtmama kararı aldık. Masa düzeninde tek, iki, üç, ve aile için oturma düzeni hazırlandı. Aynı evde yaşayan aileler için sosyal mesafe kuralı muaf onlara özelde yerler var, müşterilere verilen tabak, çatal, kaşık ve bardakların dezenfektan edilmesi için 100 derecede sıcak su ile yıkayıp ultraviyole ışınları için stebiz edip daha sonra servise açıyoruz. Tüm iş yerlerimizin girişlerinde müşterilerimizin ateşleri ölçülüp, dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra maskesiz ise maske temin edip öyle içeri alıyoruz. Bu kurallar personellerimiz içinde geçerli, 4 saat aralıklarla ateşleri ölçülüp işlerine devam ediyorlar. Pandemi döneminde çok ciddi bir etkilenme görmedik, tam tersi Diyarbakır'da bu süreçte yeni şubeler açıyoruz. 11. şubemizin açılışı için hazırlıklar başladı, 12 ve 13 içinde çok kısa bir sürede açılışları yapılacak. Bu süreçte klimalarımızı kullanmıyoruz, cam balkon ve pergola sistemi ile doğal havalandırma yapıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR