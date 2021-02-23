Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı - Son Dakika
BBC

Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı

23.02.2021 03:17
Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı.

BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies, Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini aktarıyor.

Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu.

Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını, en çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına talep olduğunu belirtti.

Thomas Cook yöneticisi Alan French "Hükümetin bugünkü açıklaması tatile gitmek için can atan bizler için güzel bir haberdi" dedi ve ekledi:

"Detayları öğrenmeyi bekliyoruz fakat hükümetin önümüzdeki aylarda uluslararası seyahatlere izin verme isteği aşikar."

İngiltere'nin uluslararası seyahatlere ne zaman izin vereceği henüz belli değil. Hükümetin buna dair detayları 12 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon, uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu aktarıyor.

Boris Johnson'ın 22 Şubat'ta açıkladığı plan, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 8 Mart'tan 21 Haziran'a kadar uzanan bir yol haritası çerçevesinde hayatın adım adım normale dönmesini içeriyor.





Türkiye İngiliz turistler için popüler tatil noktaları arasında yer alıyor.

Pandemiden önceki son yıl olan 2019'da İngiltere'den Türkiye'ye giden turist sayısı yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin olmuştu.

İngiltere bu alanda Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı
Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı

Boris Johnson, Thomas Cook, England, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bu sezon bir ilk yaşandı "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var         
00:04
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
4 çocuk babası iş yerinde canına kıydı, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi 4 çocuk babası iş yerinde canına kıydı, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi         
13:44
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi         
10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu 100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu         
09:03
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 04:00:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei