Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler - Son Dakika

Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler

24.02.2021 00:57
Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler, System.String[]

Korona virüs salgını konusunda normalleşme süreci konuşulurken, riskli iller arasında bulunan Tekirdağ'da vatandaşlar sokaklara ve sahile akın etti.

Korona virüs salgını konusunda normalleşme süreci konuşulurken, riskli iller arasında bulunan Tekirdağ'da vatandaşlar sokaklara ve sahile akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra müjdesini verdiği normalleşme süreci konuşulurken, Tekirdağ'da yağışlı günler ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Akın akın sahile gelen vatandaşların genel olarak maske taktığı, buna karşın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlemlendi.

Sahilde emniyet anonsları

Sahil alanda yoğun kalabalıkların oluşması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip aracı gün boyu anons uyarıları yaptı. Sahil alanının yanı sıra çocuk parkları da dolup taşarken, çok sayıda olta balıkçıları da denizin kenarında balık avlamaya çalıştı.

"Biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan vatandaşlar, "Bu bizim elimizde olan bir şey bundan kaçış yok. İnsanlar olarak, toplum olarak biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez. Ama kurallara uyarsak, her denileni harfi harfine yaparsak, bu korona bir şekilde bitecek. Bak azalan şehirler var. Demek ki adamlar kurallara uyuyorlar. Azalmayan şehirlerde ise insanlar demek ki kurallara uymuyorlar. Biz de vatandaşlar olarak artık bu işten sıkılmaya başladık. Hafta sonu evlerdeyiz. E pazartesi olduğu zaman 'Hurra' herkes dışarıda" dedi. - TEKİRDAĞ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler - Son Dakika


Son Dakika

İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar Trafik kazası geçiren golfün efsanesi Tiger Woods hastaneye kaldırıldı Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildi Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık Yeni dönem Mart'ta başlıyor! Normalleşme kriterlerine göre sadece 4 il sınıfı geçti, 12 ilde durum vahim İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı Bariyere çarpan otomobil, dik durdu
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
00:58
Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu Survivor 2021'de adaya veda eden isim Yiğit oldu         
00:43
Acun Ilıcalı: Exxen'de 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağız Acun Ilıcalı: Exxen'de 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağız         
23:36
Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı! Maske bile engel olamıyor Bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı! Maske bile engel olamıyor         
21:20
Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı         
19:45
Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı         
18:56
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak         
17:22
Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı         
16:00
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı         
14:54
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi         
13:51
Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi         
13:40
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 01:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei