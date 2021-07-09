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"Normalleşme sonrası borsada bazı sektörler olumlu etkilenecek" - Son Dakika

"Normalleşme sonrası borsada bazı sektörler olumlu etkilenecek"

09.07.2021 10:15

1 Temmuzda başlayan normalleşme sürecinin ardından yaz sezonunda borsada olumlu etkilenebilecek alanları sıralayan yatırım araştırma uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, "Başta turizm olmak üzere, konaklama, ulaşım, ticaret, gıda-içecek sektörleri olumlu etkilenebilir" dedi.

1 Temmuzda başlayan normalleşme sürecinin ardından yaz sezonunda borsada olumlu etkilenebilecek alanları sıralayan yatırım araştırma uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, "Başta turizm olmak üzere, konaklama, ulaşım, ticaret, gıda-içecek sektörleri olumlu etkilenebilir" dedi.

Kısıtlamaların kaldırılması ile Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi birimlerinin de pozitif etkileneceğini ifade eden Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, "Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde artan vaka sayıları nedeniyle 17 günlük tam kapanmaya giden Türkiye, tam kapanmaya ek olarak aşı tedarikinde de yaşadığı sorunları çözdü ve haziran ayı içerisinde hızlı bir aşılama programı başlattı. Hem aşılama süreci hem de sokağa çıkma kısıtlamaları ile geçen mayıs ve haziran aylarında vaka sayılarında istenilen azalmanın sağlanması sonrasında 1 Temmuz itibariyle ülkemizde çoğu kısıtlama uygulaması kaldırıldı. Buna bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin de normale dönmesiyle özellikle reel sektörün hareketlenmesi tüm ekonomi birimlerini pozitif etkileyecektir" diye konuştu.

"YAZ SEZONUNDA BORSADA OLUMLU ETKİLENECEK SEKTÖRLER"

Yaz sezonunda borsada olumlu etki yaratabilecek sektörleri sıralayan Tavacı, "Normalleşme ile özellikle içerisinde bulunduğumuz yaz sezonu düşünüldüğünde borsada turizm başta olmak üzere turistlerin doğrudan iletişim halinde olduğu konaklama, ulaştırma, ticaret ve gıda-içecek gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler olumlu etkilenebilir" ifadelerini kullandı.

Doların küresel bazda değer kazanmasının Türk Lirası'nı negatif etkileyebileceğini ifade eden Tavacı şöyle konuştu:

"Para piyasası tarafında ise normalleşmeden daha çok haziran ayında yapılan FOMC toplantısının piyasalara yön verdiğini görmekteyiz. Fed Başkanı Powell'in FOMC toplantısı sonrasındaki açıklamaları her ne kadar güvencin tonda olsa da özellikle 2023 yılı için öngörülen 2 faiz artırımı ihtimali ve varlık alım programının ne zaman sonlandırılacağına yönelik tartışmaların başlaması dolara küresel bazda değer kazandırarak gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde satışlara neden olmuştu. Önümüzdeki dönemde doların küresel bazda değer kazanımının sürmesi Türk Lirası'nı negatif etkilemeye devam edebilir."

"PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ YAPILMALI"

Bu süreçte yatırımcılar için önerilerde de bulunan Tavacı şu önerilerde bulundu:

"Küresel bazda yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak portföy çeşitlendirmesi yapmalılar. Mevcut gelişmeler kısa vadede etkisini göstermiş olsa da uzun vadeli beklenti ve fiyatlamalar üzerinde de etkili oldu. Bu durum düşünüldüğünde ellerinde orta ve uzun vadeli portföy tutan yatırımcılar konjonktürde yaşanan gelişmeler değerlendirerek portföylerini gözden geçirmeliler."

Jeopolitik riskler ve belirsizliklerin Türkiye'yi etkileyebileceğine de değinen Tavacı, "Ülkemiz için jeopolitik riskler ve belirsizlikler sürüyor. Buna ek olarak küresel anlamda önümüzdeki süreçte gelişmekte olan ülkelere yabancı girişinde azalış olabilir. Yatırımcılar bu risklerden korunmak adına portföylerindeki hisse miktarlarını azaltabilirler. Portföylerinde yer alan hisselerde ağırlığı turizm, konaklama, ulaştırma, ticaret ve gıda-içecek gibi sektörlere ağırlık verebilirler. Öte yandan yatırımcılar küresel bazda artan korona virüs varyant endişelerini de göz önünde bulundurulmalılar" dedi.


Normalleşme sonrası borsada bazı sektörler olumlu etkilenecek

1 Temmuz, Yatırım, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Normalleşme sonrası borsada bazı sektörler olumlu etkilenecek' - Son Dakika Ekonomi


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