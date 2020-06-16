Normalleşme süreci başladı, pedallar yeniden çevrildi - Son Dakika

Normalleşme süreci başladı, pedallar yeniden çevrildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Koronavirüsten dolayı iptal ettiğimiz faaliyetlere 15 Temmuz yarışlarıyla başlıyoruz.

Normalleşme süreci başladı, pedallar yeniden çevrildi, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Koronavirüsten dolayı iptal ettiğimiz faaliyetlere 15 Temmuz yarışlarıyla başlıyoruz. 15 Temmuz yarışlarını, Ankara, Marmaris ve Kastamonu'da yapıyoruz. Bütün kategorilerimizde koşuyor, yeni sezona merhaba diyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilemiş ve çoğu aktivite durma noktasına gelmişti.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında bisiklet sporcuları da faaliyetlerine yeniden başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletçilerin 2,5 ay aranın ardından yeniden pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Açık havada, dışarıda yapılan bireysel sporların Gençlik ve Spor Bakanlığının izniyle sürdüğünü belirten Küçükbakırcı, "Sporcularımız da 1 Haziran itibarıyla dışarıda spor yapmaya başladı. Koronavirüsten dolayı iptal ettiğimiz faaliyetlere 15 Temmuz yarışlarıyla başlıyoruz. 15 Temmuz yarışlarını, Ankara, Marmaris ve Kastamonu'da yapıyoruz. Bütün kategorilerimizde koşuyor, 'yeni sezona merhaba' diyoruz. İnşallah arkasından önemli faaliyetlerimiz olacak. Ağustos ayı içerisinde Sakarya'da Türkiye Şampiyonası yapacağız. Eylül'ün sonu, Ekim'de Sakarya'da Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sezon sonuna kadar 40'ın üzerinde faaliyet yapmayı hedefliyoruz.

15 Temmuz'da düzenlenecek yarışlara ilişkin bilgi veren Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"İnşallah pedallar dönmeye başlıyor. Sezon sonuna kadar 40'ın üzerinde faaliyet yapmayı hedefliyoruz. Başarıya giden yolda arkadaşlarımız hız kesmeden devam ediyor. 3 ilde düzenlenecek yarışlarda, Ankara'ya yakın olan bölgelerdekiler Ankara'ya gidecek, Kastamonu'ya yakın olanlar orada, Muğla Marmaris'e yakın olanlar da orada yarışacak. Bundan önce yarışları 2 ilimizde, Marmaris ve Kastamonu'da yapıyorduk. Bu sene bu illere Ankara'yı da ilave ettik. 3 ilimizde devam edeceğiz.

Küçükbakırcı, yarışlara yaklaşık bin 200 sporcunun katılacağı bilgisini verdi.

"4 bin 470 lisanslı sporcumuz var"

Bisiklet Federasyonu olarak özveriyle çalıştıklarına değinen Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"85 kişiyle aldığım lisanslı sporcu sayısını geçtiğimiz Türkiye Şampiyonası'nda 1000 kişiye ulaştırdık. Bugün 4 bin 470 lisanslı sporcumuz var. Yani sayılara göre 3 senede 40 kat, 50 kat büyümüşüz. 3 yılda 48 yıllık faaliyet yapmışız. Bizden önce 14 yaşında bisiklet sporuna başlanabiliyordu. Biz bunu 11 yaşa indirdik. 11 yaştan itibaren bisikletle lisanslı sporcu olarak başlanabiliyor. İnsan, gelişimini hızlandırmak istiyorsa bisiklete binmeli. Bisiklet çok hızlı bir şekilde insan fiziğini, yapısını geliştiriyor. Bisiklet sporu çok farklı ve ayrıcalıklı bir spor. Dünyayı gezme, gidilen her yeri tanıyıp keşfetme imkanı sunan bir spor. Bisikletin sayılmayacak kadar fazla avantajı var. Aileler şu an bizi arayıp 'Faaliyetleriniz ne zaman başlayacak' diye soruyor. Neden sorduklarını sorduğumuzda, 'Çocuğum son derece mutlu, çocuğum son derece rahatladı. Biz de bu rahatlıktan dolayı organizasyonların artmasını istiyoruz' diyorlar. Bisikletin kıymetini bilmemiz lazım. 'Bisiklete gelin, bisikletle kalın' diye düşünüyorum. Çünkü bir gün herkes bisikletli olacak. Hangi sporu seversek sevelim illa bisikletli olacağız. Çünkü gelecek onu gösteriyor."

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:05 Kaynak: AA

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