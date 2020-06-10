Normalleşme süreci en çok 65 yaş ve üstü vatandaşları memnun etti - Son Dakika

Normalleşme süreci en çok 65 yaş ve üstü vatandaşları memnun etti
Normalleşme süreci kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için her gün verilen 10.00-20.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma izni vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, kararla birlikte yaşlı vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.
Normalleşme süreci kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için her gün verilen 10.00-20.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma izni vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, kararla birlikte yaşlı vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısında aldığı karar ile 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıkladı. Açıklamaların ardından Denizli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi. Uygulamanın ardından Denizli'de de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı gibi kentin yoğun olduğu caddelerde, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Vatandaşların hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlemlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar yeni uygulamadan memnun olduklarını ve artık normalleşme dönemine geçiş ile birlikte rahat bir nefes aldıklarını ifade etti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:49 Kaynak: İHA
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