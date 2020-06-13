Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı - Son Dakika

Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı

Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı -Sahil ve piknik alanlarındaki yoğunluk şaşırttı İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı.

Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı

-Sahil ve piknik alanlarındaki yoğunluk şaşırttı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı. Kimi vatandaşlar mangal yaparken kimileri ise denize girdi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar sahil ve piknik alanlarına akın etti. Yoğun olarak Zeytinburnu ve Yenikapı sahiline giden vatandaşlardan kimi mangal yaparken kimileri ise denize girdi. Korona virüs salgınında gerekli olan maske kullanımının ve sosyal mesafenin ihmal edildiği görüldü.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamadıklarını ifade eden Sara Akar, "Dışarıya çıkarken insanlardan uzak duruyoruz, maske takıyoruz ve ellerimizi yıkıyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz, televizyonda ne söyleniyorsa o şekilde yapıyoruz. Mangalı çok özledik, sahili çok özledik, dışarıya hasret kaldık. Allah korona virüsü bitirir inşallah. Kendimize dikkat ederiz, önlemimizi alırız ve korona virüs biter inşallah. Evde kala kala yemek yemekten çok kilo aldık, hep yiyorduk" ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı

Koronavirüs, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız         
00:49
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi         
00:35
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu         
00:23
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü         
00:12
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi         
23:41
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti         
23:22
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı         
22:54
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi         
22:22
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı         
22:01
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 03:27:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]