Normalleşme süreci ile kebap hasreti sona erdi - Son Dakika

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerin içeride oturması yasaklanan restoran, lokanta ve kebap salonları normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden müşteri kabulüne başladı. Gastronomi kenti Gaziantep'te de 2,5 aydır müşterilerine paket servis ile hizmet veren kebapçılar tüm tedbirlerini alarak müşterilerini ağırlamaya başladı.



Dezenfekte işlemleri, masaların sosyal mesafeye göre yerleştirilmesi ve çalışanların aldığı tedbirler sonrası müşterilerini ağırlayan kebapçıların yüzü gülüyor. Gazianteplilerin günlük yaşantısında önemli bir yere sahip olan kebaplar, normalleşme süreciyle müşterilerle buluştu.



Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te üst düzey tedbirler alındığını belirten kebapçı Yalın Taşdelen "Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun zamandır servis açmıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tedbirler ile beraber 1 Haziran'da servise başladık. Masalarımızın koruma mesafesi, çalışanlarımızın eldiven, maske gibi koruyucu önlemlerini aldık" dedi.



Müşterilerin 3 aydır restoranlarda yemek yemeye hasret kaldığını ifade eden Taşdelen, "Bu süreç zor bir süreçti tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha bu günleri görmeyiz. İster istemez müşteriler tedirgin oluyor ama tüm Türkiye'yi bekliyoruz çünkü Sayın valimiz, belediye başkanlarımız gerekli kontrolleri sağlıyor kimsenin Gaziantep'ten çekinmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.



Kebap salonlarına gelen müşteriler ise sosyal mesafe kurallarına uyarak yemeğin keyfini çıkardı. Askerden gelen bir müşteri evine gitmeden kebapçıya geldiğini ifade ederek özlemini dile getirdi. Bir başka müşteri ise Türkiye'nin süreci çok iyi yönettiğini ifade ederek normalleşme sürecinde herkesin daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti. - GAZİANTEP