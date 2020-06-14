Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı - Son Dakika

Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.

Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.

Van Gölü havzasında binlerce kişinin geçim kaynağı inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göçü sürüyor.

15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri uçar gibi aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek Erciş ilçesindeki Deli Çay ve Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde oluşturulan alanlara giden vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, nisan ayında başlayan inci kefali göçünün sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Tedbirler kapsamında balıkların göçünü izleyemeyen ziyaretçilerin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla zorlu yolculuğa tanıklık ettiğini belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"Yaşanan yoğunluktan anlıyoruz, insanlar inci kefali göçüne hasret kamış. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanlar inci kefalleriyle, inci kefalleri de insanlarla bir noktada buluşmuş oldu. Devletimizin yaptığı çalışmalarla beraber bugün burada binlerce insanın bir balığın etrafında toplandığını, huzurlu bir şekilde yüzlerinin güldüğünü görüyoruz. Devletimize sonsuz teşekkür ediyoruz."

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı - Son Dakika

Son Dakika

Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı         
21:27
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti         
21:07
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu         
20:46
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı         
20:33
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti         
20:28
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi         
20:15
G.Saray golü kalesinde gördü! Penaltı kaçtı, dönen top ağlarla buluştu G.Saray golü kalesinde gördü! Penaltı kaçtı, dönen top ağlarla buluştu         
19:59
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi         
19:57
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı         
19:21
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı         
19:18
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı         
19:15
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor         
19:13
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek         
19:05
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti         
19:01
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor         
18:52
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin         
18:32
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor         
18:21
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek         
18:18
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı         
18:15
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti         
18:09
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında         
18:08
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı         
17:57
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı         
17:56
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah         
17:55
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor         
17:45
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 21:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme süreci inci kefalinin göç yolculuğuna ilgiyi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]