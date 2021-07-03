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Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı - Son Dakika

Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı

03.07.2021 11:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme süreci, Kapadokya'daki konaklama tesislerinde rezervasyon taleplerini artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme süreci, Kapadokya'daki konaklama tesislerinde rezervasyon taleplerini artırdı.

Konuklarına, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli bir ortamda tatil imkanı sunan Kapadokya'daki turistik merkezler, salgın sürecinin başlamasının ardından en yoğun günlerini yaşamaya hazırlanıyor.

Bölgedeki tesislere, yurt içinin yanı sıra ABD, Güney Kore, Endonezya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ön rezervasyonlar geliyor.

Turizm Otel Yöneticiler Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine, Kapadokya'da, salgınla mücadelenin başladığı ilk süreçten bu yana en yoğun dönemin yaşanmaya başlandığını belirtti.

Demir, sıcak hava balon turlarının bölgenin cazibesini artırdığını, geçmişte kültür turizmi için daha çok ileri yaş grubunun tercih ettiği Kapadokya'nın renkli aktiviteleri nedeniyle gençler tarafından da ilgi gördüğünü söyledi.

Yaz aylarında insanların daha çok sahil kesimlerine yöneldiği için kısa süreli tatil planlaması yapan yerli konukları da ağırlamaya başladıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Pandemi kurallarının gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik bekliyorduk. Bu hafta itibarıyla da başladığını görüyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında özellikle iç pazarda bir hareketlilik yaşanıyor. Eylülden itibaren de yurt dışından hareketlilik bekliyoruz. Birçok ülkeden önemli oranda talep gelmeye başladı. İnşallah bu olumlu tablo devam edecektir. ABD, Latin ülkeleri, Endonezya, Güney Kore'den talep geliyor. Çin ile ilgili beklentilerimiz de devam ediyor. Kış döneminde onlar da ağırlığını göstermeye başlayacaktır."

" Kanada, ABD'den ciddi talepler alıyoruz"

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi ve Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal da temmuz ve ağustos aylarında, farklı ülkelerden gençlik gruplarının bölgede festival düzenleyeceğini, bu tür etkinliklerin Kapadokya'ya olan ilgiyi daha da artıracağını kaydetti.

Olağan dışı bir durum yaşanmadığı takdirde turizm sektörü açısından güzel gelişmelerin yaşanacağı bir dönem geçirilmesini beklediklerini dile getiren İnal, şu bilgileri verdi:

" Almanya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından gurbetçilerimiz bölgeye gelmeye başladı. Alman tur operatörleri de son 10 gündür çok hareketlendi. Bazıları güzel haberler verdi. Alman misafirlerin de gelişiyle bölge eylül, ekim, kasım aylarında toparlanacaktır. Bu yıl Kolombiya ve Meksika'dan yoğun şekilde misafir almaya devam ediyoruz. Kanada, ABD'den de ciddi talepler alıyoruz. Uzakdoğu'da Güney Kore hükümeti aşılı olan vatandaşlarını 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'ye göndereceğini açıklamıştı. Hem Güney Kore hem de Türkiye'deki acenteler satışlara başladı. Kapadokya, temmuz ve ağustos ayında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Uluslararası nitelikte iki ayrı festival olacak. İlkinde ABD ve İsrailli gruplar var, diğeri de Rus ve İngilizlerden oluşacak. Kapadokya'nın coğrafyası, iklimi onları buraya çekiyor. Meditasyon, yoga ve müzik grupları geliyor. Bu tür etkinlikler bölgeye fayda sağlayacaktır."

Turistlere yönelik çeşitli aktivite ve konaklama hizmeti sunan bir acentenin yetkilisi Nuran Aktaş ise erken rezervasyonlarda önemli oranda artış gözlemlendiğini ifade ederek, "Pandemi ile mücadelenin başlamasının ardından sakin bir süreç yaşandı. Kesin rezervasyonlar yoktu, iptaller yoğunlukta oluyordu. Normalleşme sürecinin başlaması, iş yerlerinin tamamen açılması ve aktivitelerin yoğunlaşmasıyla birlikte ön rezervasyonlar geliyor." diye konuştu.

Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı
Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı
Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı
Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı
Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Kapadokya, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Normalleşme süreci Kapadokya'daki tesislerin rezervasyonlarına olumlu yansıdı - Son Dakika Ekonomi


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