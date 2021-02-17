Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin açılacağını bu sürecin Mart ayının ilk haftasında duyurulacağını belirtti.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK

İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.