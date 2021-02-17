Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter - Son Dakika

Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter
17.02.2021 20:24
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmeye başlanacağını söyleyen Erdoğan; illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağının altını çizerek normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin açılacağını bu sürecin Mart ayının ilk haftasında duyurulacağını belirtti.
NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK
İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;
- Düşük risk
- Orta risk
- Yüksek risk
- Çok yüksek risk
RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK
Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
Son Dakika Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Kourtney Kardashian, müzisyen arkadaşıyla yaşadığı aşkı resmen ilan etti Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı