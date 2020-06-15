Normalleşme sürecinde açılan Barselona plajlarında sosyal mesafe alarmı
İspanya'nın Barselona kentinde koronavirüs normalleşme sürecinde 2. aşamaya geçilmesinin ardından halk plajları yeniden açıldı.
İspanya'nın Barselona kentinde koronavirüs normalleşme sürecinde 2. aşamaya geçilmesinin ardından halk plajları yeniden açıldı. Polis, yoğunluk nedeniyle "turuncu alarm" vererek bazı plajlarda yönlendirmeler yaptı. View on euronews
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15.06.2020 23:08:51. #1.13#
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