Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı - Son Dakika

Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı

Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr.

Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr. Surel:

"Covid hastalarımıza ayırdığımız bölümü eskisine göre daralttık"

"Şu anda sadece randevulu hasta bakıyoruz"

"Pandemi sürecinde 2 buçuk ayda yaklaşık 260 bin hasta bakmışız"

ANKARA - 19) ile mücadelede hastaneler normale dönmeye başladı. Ankara Şehir Hastanesinde, Covid-19'a karşı önlemlerin alındığı ve sağlık bakım hizmetlerinin devam ettiği normalleşme sürecinde, hastaneye gelenlerin sayısında ise 2 buçuk kat artış yaşandı.

Hastanelerde, hem korona virüse karşı önlemlerin alındığı hem de sağlık bakım hizmetlerinin devam ettiği normalleşme sürecinde tedbirler artırıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde de normalleşme takvimine göre uygulanan önlemler çerçevesinde korona virüse karşı alınan önlemler üst düzeyde tutulurken sağlık bakım hizmetleri de güvenli şekilde sürdürülüyor. Sadece MHRS randevusu ile hasta kabul eden hastanede, hastaların sosyal mesafeye dikkat etmesi sağlanırken girişte ateş ölçümleri de yapılıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nin normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan itibaren kabul ettiği hasta sayısında ise 2 buçuk kat artış yaşandı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, normalleşme sürecinde attıkları adımları ve pandemi süreci kapsamında yürüttükleri çalışmaları İHA muhabirine anlattı. Pandemi sürecinde 6 bin hastayı tedavi ettiklerini aktaran Surel,"Daha evvel yüzde 20'lerin üstünde bir hasta grubumuzu yatırırken şu an yüzde 2-2,5'larda bir hasta grubumuz sadece yatışa ihtiyaç duyan durumda. O yüzden biz de Covid hastalarımıza ayırdığımız bölümü eskisine göre daralttık. Ama herhangi bir ihtiyaç olduğu durumda yine genişleyebilecek şekilde. Pandemi sürecinde 2 buçuk ayda yaklaşık 260 bin hasta bakmışız. Bizim 1 ayda baktığımız hasta sayısı 330-360 bin arasındadır, Ankara Şehir Hastanesi olarak. Bu 260 bin hastamızın 25 bin kadar Covid münasebetiyle hastanemize başvuran hastalar. Pandeminin 2 buçuk aylık döneminde 10 bine yakın irili ufaklı ameliyat yaptık ve bunların yaklaşık yüzde 65'i büyük ve orta ameliyat dediğimiz ameliyatlardan oluşuyor. Pandemi sürecinde pandemi hastalarımıza yüksek standartlarda tedavi ortamı sağlarken aynı anda pandemi dışı hastalarımızı da memnuniyetle buradan uğurladık" diye konuştu.

"Şu anda sadece randevulu hasta bakıyoruz"

Yeni normale geçerken hastanede yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Surel, "Covid dışı hastalarımıza ayırdığımız alanları biraz daha genişlettik. Onlara güvenli, kalabalık kişilerin bir araya toplanmadığı ama elzem sağlık hizmetlerini rahatça alabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalıştık. Hastanemizin her poliklinik katını gezerek, kaç hasta alabilir ona baktık. Alabileceği hasta kadar MHRS'den randevu kapasitesi açtık. Şu anda sadece randevulu hasta bakıyoruz, acil dışında. Gelen ayaktan hastalarımız olduğu zaman da acile yönlendiriyoruz. Acil bir süreçleri yoksa yine randevuya yönlendiriyoruz. Eğer gelen talep bizim açtığımız randevu kapasitesinin üstündeyse vardiyalı sisteme geçerek vatandaşlarımızı uygun bir ortamda karşılamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızdan en büyük istediğimiz şudur acil dışındaki muayenelere lütfen MHRS'den ya da Alo 182'den randevulu olarak gelsinler. Burada toplanılan alanlarda uzun vakit geçirmemek için randevularına yarım saat erken gelmeleri yeterli. Yanlarında da ihtiyaçları yoksa kimseyi getirmesinler. İhtiyaçları var ise de düşkün hastalarımız gibi bir kişi sadece yanlarında bulunursa diğer hastalarımızı da sağlık çalışanlarımızı da riske atmadan sağlıkla uğurlama imkanımız olacaktır" şeklinde konuştu.

"Başka kişilere ve bize herhangi bir bulaş oluşturmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz"

Bilim Kurulu tavsiyesiyle pandemi sürecinde alınan bütün önlemlerin normalleşme sürecinde de devam ettiğini vurgulayan Surel, "Esnek çalışma kalktığı için tekrar bir aradayız. Hepimiz 'biz virüslüyüz' mantığıyla hareket ediyoruz. Toplu bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Hem kendimizi korumak istiyoruz hem de burada gelen insanların da başka kişilere ve bize herhangi bir bulaş oluşturmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Şu anda alınan bütün tedbirler hem gelen hasta ve hasta yakınlarımızın iyiliği hem de personelimizin iyiliği için. Maskeyi, sosyal mesafeyi ihmal etmemek, toplu yerlerde ihtiyaç kadar bulunup bir an evvel dışarı çıkmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Bu hafta günlük muayene sayımız 8 binlerde"

Surel, normalleşme sürecinde hastaneye başvuranların sayısının arttığına dikkat çekerek, "Bizim pandemi döneminde covid dışı yaklaşık 3 bin hastamız vardı. Şu anda bu hafta günlük muayene sayımız 8 binlerde. Yaklaşık 2 buçuk katına çıktı hasta sayımız" dedi. Öte yandan pandemi sürecini başarıyla yürüttüklerinin altını çizen Surel, hastanede 15 bin çalışandan sadece 61 kişide Covid tespit edildiğini aktardı.

Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı         
17:49
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 21:26:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı 2 buçuk kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]