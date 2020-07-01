Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan internet kafeler ve elektronik oyun salonları bugün tekrar açıldı.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan internet kafeler ve elektronik oyun salonları bugün tekrar açıldı.

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Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan internet kafeler ve elektronik oyun salonları yeniden faaliyete geçti. Bu kapsamda oyun salonları ve internet kafeler gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla hizmet verebilecekler. Normalleşme süreci kararlarına göre internet kafeler ve elektronik oyun salonlarına maskesiz girilemeyecek, içeride de maske çıkarılmayacak.


İnternet kafede maske çıkarılmayacak


1 Temmuz itibari ile internet kafelerin açıldığını ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde müşterileri içeri aldıklarını aktaran işletme sahibi Yaşar Özcan, "İşletmem korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalıydı. Bizim için sağlık çok önemlidir. 1 Temmuz itibariyle internet kafeler açıldı. İşletmemizde sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet veriyoruz. Müşterilerimize dezenfekte, maske ve diğer temizlik ürünlerini veriyoruz. Maskesiz müşterileri içeri almıyoruz. Oyun konsolunda oyun oynayan müşteriler gittikten sonra oyun aletlerini de dezenfektan yapıyoruz. Tedbirimizi almışız, taktir Allah'tandır" ifadelerini kullandı.


İşletme sahibi Ali Metin Çakmak da korona virüs kuralları çerçevesinde oyun oynamaya gelen müşterilere, sosyal mesafe kurallarına nasıl uyulması gerektiğini anlattı.


Öte yandan 1 Temmuz itibariyle internet kafeler ve oyun salonlarının yanı sıra düğün salonları, sineme ve tiyatro salonları da faaliyet geçti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

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