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Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak - Son Dakika

Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak

01.06.2021 09:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından normalleşme kararlarını açıklarken; İçişleri Bakanlığı ise 81 ilin valiliğine konuyla ilgili genelde gönderdi. Bazı işletmeler faaliyetlerine yeniden başlarken, bazı iş yerleri de kapsam dışı olması nedeniyle açılmayacak. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesi sürecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları gibi işletmelerin belirli şartlar çerçevesinde açılacağı belirtildi.

8 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEK

Ancak genelge kapsamına giremeyen bazı işletmeler de var. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak
20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı

İçişleri Bakanlığı, Normalleşme, Masaj, Yüzme, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak - Son Dakika Ekonomi


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