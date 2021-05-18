Normalleşme sürecinde sektör temsilcileri kafe ve restoranlar için Avrupa modeli istiyor - Son Dakika

Normalleşme sürecinde sektör temsilcileri kafe ve restoranlar için Avrupa modeli istiyor

18.05.2021 09:17

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından alınan 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte ülkemizde 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme süreci başladı. Bu dönemde restoranların gel-al ve paket servis şeklinde hizmet yapacak olması sektör çalışanlarını tatmin etmedi. Ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirten sektör temsilcileri, Avrupa modelinin Türkiye'de de hayata geçirilmesi adına çağrıda bulundu.

Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme dönemine girdi. Bu süreçte restoran ve kafeler kapalı kalacak; sadece gel-al ya da paket servis şeklinde hizmet verecek. Ancak bu durum sektörde hizmet veren çalışanları ve iş yeri sahiplerini ekonomik açıdan zorladı.

Bilim Kurulu'nun açıklamalarına göre virüsün açık alanda etkisini 19 kat kaybettiğini aktaran sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarında çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"AÇIK ALANLARDA FAALİYET GÖSTERMEMİZ İÇİN İZİN ÇIKMALI"

Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör çalışanları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

"ÖNERİMİZ, AÇIK ALANLARDA HİZMET VERİLMESİNE MÜSADE EDİLMESİ"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, kademeli normalleşme kararının sektörde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "5 milyon kişinin ekmek yediği bu sektör virüsün günah keçisi ilan edildi. Sektör çok büyük bir çıkmazda. Acilen bir formül bulunmalı. Bizim önerimiz tıpkı Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi restoran ve kafelerin açık alanlarda hizmet etmesine müsaade edilmesi" dedi. Açık alanı olmayan işletmelerin kaldırımlara masa atarak çalışma izni verilmesi gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Sektörümüze bugün hemen acilen açılma izni verilmeli. Haziran ayından itibaren de kapalı alanda sınırlı kullanım izni tanınmalı. Paket servisle sektörümüz dönmüyor. Bu formülle en azından sektör biraz nefes alır, akmasa da damlar" diye konuştu.

"GASTRONOMİ TURİZMİNE SAHİP ÇIKIN"

Turizmin deniz-kum-güneş ve otellerden ibaret olmadığının altını çizen Bingöl, "Otellere önlemler dahilinde türlü kolaylıklar sağlandı. Bize de aynı şekilde sağlanmalı. Sürekli gastronomi turizmi diyoruz ama bunu 1.5 yıldır görmezlikten geliyoruz. Sektörümüzde 150 bine yakın irili ufaklı işletmemiz turizm sektörüne hizmet ediyor. Turizm Bakanımız nasıl sektör için çaba sarf ediyorsa, gastronomi turizmine de sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

VİRÜS AÇIK ALANDA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, normalleşme kapsamında AVM'lerin kapalı mağazalarının açılıp aynı AVM içinde açık alanı bulunan restoranlara izin çıkmamış olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Sektörde dünyanın birçok ülkesinde açık alanda faaliyete izin verildiğine dikkat çeken Demirer, "Bilim Kurulu üyeleri de yaz mevsiminde açık alanlarda virüsün 19 kat etkisini kaybettiğini açıkladı. Bu durumda biz de en azından açık alanlarda hizmet verebiliriz. Açık alanları olmayan işletmeler için de belediyeler bu yaza özel kaldırımlara masa atılmasına izin vermeli" dedi.

Normalleşme sürecinde sektör temsilcileri kafe ve restoranlar için Avrupa modeli istiyor

Gastronomi, Türkiye, Haziran, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Normalleşme sürecinde sektör temsilcileri kafe ve restoranlar için Avrupa modeli istiyor - Son Dakika


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