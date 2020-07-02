Normalleşme Sürecinde Spor Yapmanın Kuralları - Son Dakika

Uzmanlar, Covid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve iskelet kasları etkilenebileceğinden spor yapmadan önce mutlaka doktora danışılması uyarısında bulunuyor.



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, normalleşme ile birlikte açılan spor salonlarında yapılması gerekenleri ve açık havada yapılabilecek spor aktivitelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Hangi spora, nasıl başlamalı?



1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte herkes pandemi öncesi günlük yaşantılarına dönme hayali kuruyor. İnsanlar yeniden sahillerde yürümek, bisiklete binmek, spor salonlarında terlemek ve arkadaşlar arasında oynanan halı saha futbol maçlarına tekrar başlamak istiyor. Akıllarda soru işaretleri olsa da bazı temel kurallara uyarak spora dönmek mümkün.



HANGİ SPORA NASIL BAŞLANABİLİR?



Öncelikle yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklet gibi kardiyo ağırlıklı sporlarla başlayın. İstediğiniz forma ulaşmadan zorlayıcı programlar yapmayın.



Futbol ve basketbol gibi mücadeleli sporlar esnasında diğer sporcularla sık sık yakın temas olabileceği için bu dönemde virüs bulaşması açısından bu sporlar tehlikelidir. Daha güvenli zamanlar gelene kadar yakın temas sporlarından uzak durun.



Tenis ve masa tenisi gibi rakibinizle araya yeterli mesafe koyabildiğiniz sporları tercih edin.



- Spora başlamadan önce ve bitirdikten sonra mutlaka germe egzersizleri yapın.



Covid-19 geçiren kişiler doktora danışmalı



- Covid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve iskelet kasları etkilenebileceğinden spor yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından hazırlanan ve cep telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz "HisApp" uygulaması ile evde de spor yapabilirsiniz.



Kapalı alanlarda spor yapanlar bu tavsiyelere dikkat!



- Spor salonuna gitmeden önce randevu alarak gideceğiniz saati mutlaka bildirin. Bu aşırı yoğunluğun önüne geçeceği gibi spor salonundan geri çevrilme riskinizi de azaltır.



Mümkünse kişisel havlu ve temizlik ekipmanınızı götürün.Götürmeniz mümkün olmuyorsa spor salonu yönetimiyle önceden konuşarak havlu gibi kişisel temizlik malzemelerinin uygun şartlarda yıkandığından emin olun.



Maske ve 1 metre mesafe kuralına dikkat



Günlük hayatta yeni normallerle birlikte 1 metre olan sosyal mesafenin terleme ve buharlaşma nedeniyle spor salonlarında en az 2 metre olması gerektiğini unutmayın.



- Spor salonunda kullanılan aletlerin çoğu ellerimiz ile temas gerektirdiği için spor esnasında ellerinizi yüzünüze sürmeyin. Mümkünse spor esnasında maske takın.



- Spor aletleri arasında geçiş yaparken el dezenfektanı kullanın. Birkaç kez el dezenfektanı kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.



Özellikle mat üzerinde yüzünüzün yere değmesini gerektirecek hareketlerden kaçının.



Açık havada da maske hep takılmalı



Yürüyüş yaparken maske takılarak 1 metre olan sosyal mesafenin koşma esnasında maskesiz olarak 2 metre, plajlar ve yüzme alanlarında 1.5 metre olduğunu unutmayalım.



Bisiklete binmek gibi yüksek hızlarda yapılabilen sporlarda da 2 metre sosyal mesafe kuralına uyalım.



Futbol, basketbol ve voleybol gibi rakiple ve takım arkadaşlarıyla temas riski yüksek sporlardan uzak duralım.