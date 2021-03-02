Normalleşme sürecinin ardından Çaldıran'da sıkı denetim - Son Dakika

Normalleşme sürecinin ardından Çaldıran'da sıkı denetim

02.03.2021 17:36
Normalleşme sürecinin ardından Çaldıran'da sıkı denetim, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs sürecinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte denetimler arttırıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs sürecinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte denetimler arttırıldı.

Az riskli grubunda bulunan Van'da kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Çaldıran Belediyesi ekipleri denetimlerini arttırdı. Normalleşme sürecinin ilk gününde Çaldıran Emniyet Müdürlüğü, Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hizmet veren iş yerleri ve insan yoğunluğunun bulunduğu ortamlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetim yaptı.

Korona virüsle mücadelede güzel bir yere gelindiğini ve rehavete kapılmadan bu süreci atlatmak gerektiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan ve yüz binlerde insanın ölümlerine neden olan korona virüs sürecinde halkımızla birlikte yapılan mücadele sonucunda il ve ilçe olarak güzel bir noktaya gelindi. Yapılan açıklamaların ardından korona virüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesi ilçemiz için sevindiricidir. Hayatın normalleşmeye başlaması ile birlikte rehavete kapılmadan bu süreçten tamamen kurtulmak için mücadelemize devam etmeliyiz. Normalleşme süreci ile birlikte rehavete kapılmadan bakanlığımızın sunmuş olduğu kurallara uymaya devam ederek eski güzel sosyal mesafenin olmadığı günlere dönmemiz mümkün olabilir. Kısmen de olsa kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte ilçemizde denetimlerimizi sıklaştırdık. Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ilçede hizmet veren iş yerleri ve insan yoğunluğunun bulunduğu ortamlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleri yapılarak halkımızı tek tek uyarıyor. Bu süreçteki denetimlerimizi aralıksız sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - VAN

Normalleşme sürecinin ardından Çaldıran'da sıkı denetim
Normalleşme sürecinin ardından Çaldıran'da sıkı denetim

Koronavirüs, Hisarcık, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Normalleşme sürecinin ardından Çaldıran'da sıkı denetim - Son Dakika


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