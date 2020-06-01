Normalleşme sürecinin iç hat seferleri başladı - Son Dakika

KORONVAVİRÜS salgını nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, bugün gerçekleşen iç hat seferleriyle yeniden başladı. Normalleşme sürecinin ilk seferi THY'nin TK-2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve gazetecilerin aralarında olduğu 156 yolcu yer aldı. İstanbul Havalimanı'nda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz" dedi.

Normalleşme süreci ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirilen ilk uçuş öncesi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası Takdim Töreni düzenlendi. Törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, uzun bir aranın ardından bugün ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini belirterek, sosyal ve ekonomik hayatın yeniden canlanması için ulaştırma hizmetlerindeki normalleşmenin, ilk ve en önemli adımlardan olacağını söyledi.

Vatandaşların sağlığını öncelikleri olduğunu kabul ederek havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldıklarını belirten Karaismailoğlu, tedbirleri yerine getiren havalimanlarını hizmete açtıklarını bildirdi. Salgın sertifikası uygulamasıyla koruyucu sağlık tedbirlerini alan havalimanlarının bu statüsünü belgelediklerini aktaran Karaismailoğlu, sertifikasyon çalışmalarının kısa bir süre içinde tüm havalimanlarını kapsayacağını belirtti. Karaismailoğlu, normalleşme sürecine geçiş çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve geçen hafta yüksek hızlı tren seferlerini başlattıklarını anımsatarak, bugün de yurt içi hatlarda ilk uçuşun İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşeceğini, aynı zamanda İstanbul Havalimanı'na ilk sertifikanın verileceğini bildirdi.

"6 HAVALİMANININ SERTİFİKASYON SÜRECİ TAMAMLANDI

Adil Karaismailoğlu, bugün aynı zamanda iller arası seyahatlerin de eskisi gibi normal akışına döndüğünü belirterek, şunları söyledi: "Özetle kara yolu, demir yolu ve hava yolunda eski günlerimize dönmek yolunda önemli adımlar attık. Son bir aydır havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için yoğun bir çalışma sürdürdük. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler doğrultusunda 'Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi' yayımladık. Artık bu sertifikasyon programına göre tüm havalimanlarımız Kovid-19 salgınına karşı tekrar düzenleniyor ve bakanlık olarak havalimanlarımıza sırasıyla sertifikalarını vereceğiz." Karaismailoğlu, şu ana kadar bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ, SEYAHAT KONUSUNDA RAHAT OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, seyahat için havalimanlarında alınan hijyen önlemlerine değindi. Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın seyahat ederken içleri rahat olsun istiyoruz. Bu nedenle tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak. Bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz. Sertifikamız, sadece havalimanı ve terminal işletmecileri ile yer hizmetleri kuruluşlarını değil, havalimanına yolcu getiren ulaşım araçlarını, yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir" dedi.

ASTA TAVİZ VERİLMEYECEK DÖRT UNSUR

Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında asla taviz vermeyecekleri dört unsurun; "herkesin maske takması", "sosyal mesafeye tam uyum", "kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması" ve "çalışanların riske uygun koruyucu teçhizat kullanması" olduğunu vurguladı.

"SEYAHAT SAĞLIĞI İÇİN BÜTÜN ŞARTLARI KARŞILIYORUZ"

Adil Karaismailoğlu, havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını da tamamladıklarını, bu sayede uçuşlar arası sosyal mesafe kuralının da olacağını bildirdi. Yolcu sirkülasyonunu asgari düzeyde tutacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanlarının da görev alacağını, seyahat sağlığı için bütün şartları karşıladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcuların, maskeyle ve sosyal mesafe kuralına göre oturacağını belirterek, "Toplu taşıma araçlarının takibinden temassız ateş ölçme işlemlerine kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşlarımızı, şimdilik terminal binasında misafir edemeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

"YURT DIŞI UÇUŞLAR İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Bakan Karaismailoğlu, "Devletin aldığı tedbirler ve bakanlığımızın hayata geçirdiği yeni düzenlemelerin yanı sıra siz vatandaşlarımızdan ve yolcularımızdan da kurallara uyumda destek bekliyoruz. Maske takma zorunluluğumuzu taviz vermeden, sosyal hayatın her alanında ve anında yerine getirmeliyiz. Yolculuk süreci de buna dahil. HES kodu almak ve sağlık durumumuzu sık sık kontrol ettirmek, hayatımızın normalleri arasında yerini almalıdır. Hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumak her birimizin elinde. Kişisel olarak sizler ve devlet olarak biz, alınan bütün kararları harfiyen uyguladığımızda çok kısa bir süre içinde salgının tamamen ortadan kalktığını göreceğiz" dedi.

Salgın süreci boyunca verdikleri başarılı mücadelede olduğu gibi, salgın sonrası normalleşme adımlarıyla da dünyaya örnek olmaya devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda aldığımız tedbirleri tüm ülkelerle paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALLİMANI'NA "SALGIN SERTİFİKASI"

Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu tarafından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası takdim edildi.

Karaismailoğlu, törenin ardından saat 10.00'da gerçekleşecek İstanbul-Ankara uçuşuna katılmak için THY satış noktasından biletini aldı. Bir süre terminalde gezerek yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, beraberindeki heyet ve yolcularla birlikte ilk uçuşun yapılacağı TK 2150 sefer sayılı uçağa geçti.

59 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN İLK UÇUŞ

Öte yandan uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı.

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. 5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer şehirler de eklenecek. İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Terminale yolcuları uğurlamaya gelenlerin girmesine izin verilmedi. Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiği öğrenildi.

- İstanbul