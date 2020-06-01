NORMALLEŞME SÜRECİNİN İLK ÖĞLE NAMAZI BÖYLE KILINDI - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmişti. Camiler kılınan Cuma Namazı'yla yeniden cemaatine kavuşurken, normalleşme tedbirleri gereği vatandaşlar bugün itibariyle vakit namazlarını kılmaya başladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmişti. Cemaatle ibadet 29 Mayıs'ta Cuma Namazı'nın kılınmasıyla başlamıştı. Normalleşmenin başladığı bugün vatandaşlar öğle namazını camilerde cemaatle birlikte kılmaya başladı. Öğle namazı için Çamlıca Camii'ne gelen vatandaşların maskelerinin takılı olduğu ve seccadelerinin yanında getirdikleri görüldü. Sosyal mesafe kuralına göre saf tutan cemaat cemaatle birlikte namazını kıldı. Çok mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlar, Allah bugünleri de nasip etti. Cemaatle birlikte öğle namazımı kıldık. Sosyal mesafe kuralına uyarak önlemimizi aldık diye konuştu.

Kartal'daki Fatih Camii'nde namazını kılan Adnan Güzelgün Cuma günü sosyal mesafeye uyarak Cuma Namazımızı kıldık. Bugün de sosyal mesafeye uyarak, evlerden seccademizi ve abdestimizi alarak camiye geldik. Vakit namazımızı kıldık. diye konuştu.